Estos son los principales síntomas del sarampión en adultos

Se trata, sin duda, de uno de los virus que ha acaparado por completo las miradas en México a lo largo de los últimos meses. El sarampión es una completa realidad en varios estados de la República Mexicana, por lo que aquí conocerás los métodos para saber si te dio y a su vez, los síntomas característicos de esta enfermedad.

El sarampión es una enfermedad viral que es altamente contagiosa y que cuenta con sus primeros signos entre 10 y 14 días después de la exposición con una enfermo. Ante este hecho, y con el aumento de casos positivos en México, no está de más saber si ya tienes la vacuna y, en consecuencia, qué síntomas diferencian a esta enfermedad de otras.

¿Cuáles son los principales síntomas del sarampión?

Ante el aumento de casos positivos de sarampión en México, debes tener en cuenta que los principales síntomas de este virus son la fiebre alta por encima de los 40°, así como congestión nasal, ojos llorosos y tos persistente. Del mismo modo, es posible que aparezcan las manchas de Koplik; es decir, pequeñas manchas blancas al interior de la boca.

El doctor Alejandro Macías, además, detalla que el sarampión en adultos es mucho peor que en niños debido a que, en esta etapa, la fiebre de 40 grados o más puede durar durante dos semanas, por lo que es común que te deshidrates y, por ende, te sientas por demás terrible durante el tiempo que dure esta enfermedad en tu organismo.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el portal SuMédico, en la última semana se presentaron 410 casos nuevos de sarampión, motivo por el cual México ya suma poco más de 9,840 casos registrados en los últimos meses. Por tal motivo, luce fundamental que sigas las recomendaciones de las autoridades de salud correspondientes.

¿Por qué es importante tener la vacuna contra el sarampión?

Especialistas en el apartado de salud sugieren la vacunación a fin de evitar el brote de sarampión en México. Además, la Organización Mundial de la Salud menciona que la vacunación comunitaria es el método más eficaz, por lo que es necesario administrar dos dosis en los más pequeños del hogar.