Se aproxima el equinoccio de otoño; ¿Qué hacer para activar la abundancia?

Sin dudas los cambios de estación nos invitan a reflexionar sobre el pasado y apuntar hacia el presente. Una de las temporadas más significativas es el Equinoccio de Otoño, que es el momento en el que la luz y la oscuridad se equilibran pero también invitan a que hagamos lo mismo con nuestras vidas.

En esta oportunidad el equinoccio de otoño será el 22 de septiembre y marcará oficialmente el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Este es un momento donde hay un profundo simbolismo espiritual y cultural que puede abrir la puerta a la abundancia y a un equilibrio personal.

¿Qué es el Equinoccio de Otoño?

Equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Dos veces al año (en marzo y septiembre) la Tierra se ubica en una posición en la que el Sol ilumina por igual ambos hemisferios, generando un equilibrio casi perfecto entre el día y la noche.

Puede medirse este fenómeno astronómico ya que ocurre en el momento exacto en que el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur y en 2025, los cálculos manifiestan que en México se dará a las 6:44 horas de la mañana.

¿Cómo activar la abundancia?

Durante el equinoccio de otoño tienes la posibilidad de poder activar la abundancia en tu vida. Lo que debes hacer es lo siguiente:

Limpieza del espacio y del cuerpo

Tienes que soltar lo viejo por lo que se recomienda hacer una limpieza profunda en casa, dona lo que no usas, recicla papeles, mueve muebles. Este acto físico refleja el deseo de abrir espacio para lo nuevo. Personalmente tienes que hacer un baño con sal marina o hierbas como romero y lavanda ayuda a liberar cargas energéticas acumuladas.

Agradece la abundancia

Puedes escribir en un cuaderno todo lo bueno que recibiste en el año: logros, aprendizajes, momentos felices. Esta práctica de gratitud no solo eleva el ánimo, sino que también envía una señal de apertura a más bendiciones.

Meditación y conexión con la naturaleza

En un espacio al aire libre, se recomienda al amanecer o atardecer del 22 de septiembre. Mira el cielo, respira profundo y reflexiona sobre tu propio equilibrio. Pregúntate: ¿qué necesito soltar para entrar en armonía? ¿Qué quiero cultivar en los próximos meses?

Activa la energía de la abundancia

Aquí tienes opciones como encender velas naranjas o doradas para simbolizar la prosperidad. También puedes optar por preparar una mesa con frutas de temporada tales como manzanas, uvas, granadas como ofrenda y recordatorio de la fertilidad de la Tierra. Lo importante es que el gesto tenga un sentido personal.

Establece intenciones claras

Por último debes escribir en un papel tres deseos o propósitos para el cierre de 2025. Sé específico, realista y positivo. Guarda ese papel en un lugar especial o entiérralo en una maceta, como semilla simbólica de lo que quieres ver florecer.