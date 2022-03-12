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FOTOS | Hospitalizan a Hailey Bieber por un coágulo sanguíneo en el cerebro.

La esposa de Justin Bieber contó a sus seguidores el duro momento que atravesó a inicios de la semana.

Por: TV Azteca

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