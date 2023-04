Este es el signo zodiacal que pone más el cuerno.

El horóscopo es una excelente guía para saber cómo nos irá cada día, según nuestro signo del zodiaco, también es una gran ayuda para conocer con quién y cómo nos relacionamos en todos los aspectos. Este define la personalidad, cualidades, virtudes y defectos de las personas, tales como la infidelidad.

Horóscopos del mes de abril de 2023 con Padme Vidente

¿Existe una pirámide para conocer al signo más infiel? No todo es paz, amor y bondad entre los signos del zodiaco, por ello, te decimos cuál de los doce es el que más pone el cuerno, según la pirámide de TikTok que se viralizó en días recientes y cuenta con tres niveles.





En el primer nivel están 3 signos del zodiaco en entran en la categoría de infieles pero no de una forma exagerada; en el segundo están 2 signos que ya rozan niveles preocupantes y por último, el que es más infiel de todos.

¿Qué signo del zodiaco es el más infiel de todos?

El signo que se encuentra en el nivel más alto de la pirámide es Aries, según el esquema realizado por la experta en tarot y astrología, Kitso Yuso.

Los Aries son los más infieles de todos gracias a su compulsiva y aventurada personalidad. Por su parte, en la base de la pirámide se encuentran Escorpio, Géminis y Tauro; en el nivel intermedio están Libra y Sagitario.

Así que si tienes una relación sentimental con alguno de estos signos es mejor que te andes con cuidado y pongas mucha atención a cada uno de sus movimientos, ya que podrían ponerte los cuernos de un momento a otro.

¿Cómo son los Aries?

Además de ser el signo más infiel y que más pone el cuerno de todos, los Aries también son almas libres que pocas veces coartan su libertad por alguna persona que llama su atención o despierta sus emociones.

El compromiso no es lo suyo y en contadas ocasiones lograrán apaciguar sus deseos de libertad pues constantemente están en busca de nuevas experiencias, pero eso no es todo, también son vengativos, así que si alguien los hizo algo, no durarán en cobrársela.

¿Cuáles son los signos más fieles?

En contraparte, los signos más fieles son Piscis, Leo y Cáncer. Cualquiera de ellos una vez que te da su corazón no verá a ninguna otra persona.