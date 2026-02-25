3 delineados para lograr que los ojos se te vean más grandes y hermosos

Puedes hacer que tus ojos se vean más grandes y redondos con un delineado que le dará un nuevo estilo a tu mirada. Existen varios métodos fáciles de aplicar, pero hay tres que se han vuelto muy populares. Uno de ellos ya te lo hemos mencionado anteriormente ; ahora te explicamos cómo se hace cada uno.

De acuerdo con Mujer Hoy, la técnica del delineado no es nada sencilla y, de hecho, es uno de los procesos más complicados en el mundo del maquillaje. Sin embargo, el truco está en elegir el que mejor se adapte a la forma de tu ojo.

Cuáles son los delineados que hacen más grandes los ojos

Delineado Cat Eye difuminado: Traza una línea delgada desde la mitad del párpado hacia afuera y alarga ligeramente en diagonal. Difumina suavemente el extremo con una brocha pequeña y sombra café o negra. Mantén el lagrimal limpio y aplica máscara enfocándote en las pestañas externas. Va con mujeres con personalidad sensual, segura y sofisticada. Es un clásico que nunca falla y estiliza la mirada al instante, según Glamour.

El delineado Cat Eye es el clásico.|Especial/Pinterest

Delineado blanco en la línea de agua: Aplica lápiz blanco o nude en la línea de agua inferior. Después, delinea muy pegado a las pestañas superiores con una línea fina y discreta. Riza tus pestañas y aplica máscara en capas ligeras. Te hará lucir fresca, dulce, luminosa y con los “ojos despiertos”.

Mira cómo luce el delineado blanco con línea de agua.|Especial/Pinterest

Delineado Tightlining invisible: Levanta suavemente el párpado y aplica delineador negro o café oscuro justo en la raíz superior de las pestañas (entre los pelitos). No hagas línea visible sobre el párpado. Complementa con máscara voluminizadora. Lucen elegantes, misteriosas y minimalistas. Úsalas con un look impactante, pero limpio.

Así se vería el Delineado Tightlining invisible.|Especial/Pinterest

Qué tipo de delineados quedan mejor dependiendo de la forma del ojo

Para que estés segura de si un tipo de delineador va bien con tus ojos, p uedes seguir los consejos de los expertos: