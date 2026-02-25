3 delineados para lograr que los ojos se te vean más grandes y hermosos
Hay muchos estilos y diseños que te pueden quedar bien, pero estos son una apuesta segura; checa si combinan bien con tu tipo de ojo
Puedes hacer que tus ojos se vean más grandes y redondos con un delineado que le dará un nuevo estilo a tu mirada. Existen varios métodos fáciles de aplicar, pero hay tres que se han vuelto muy populares. Uno de ellos ya te lo hemos mencionado anteriormente; ahora te explicamos cómo se hace cada uno.
De acuerdo con Mujer Hoy, la técnica del delineado no es nada sencilla y, de hecho, es uno de los procesos más complicados en el mundo del maquillaje. Sin embargo, el truco está en elegir el que mejor se adapte a la forma de tu ojo.
Cuáles son los delineados que hacen más grandes los ojos
- Delineado Cat Eye difuminado: Traza una línea delgada desde la mitad del párpado hacia afuera y alarga ligeramente en diagonal. Difumina suavemente el extremo con una brocha pequeña y sombra café o negra. Mantén el lagrimal limpio y aplica máscara enfocándote en las pestañas externas. Va con mujeres con personalidad sensual, segura y sofisticada. Es un clásico que nunca falla y estiliza la mirada al instante, según Glamour.
- Delineado blanco en la línea de agua: Aplica lápiz blanco o nude en la línea de agua inferior. Después, delinea muy pegado a las pestañas superiores con una línea fina y discreta. Riza tus pestañas y aplica máscara en capas ligeras. Te hará lucir fresca, dulce, luminosa y con los “ojos despiertos”.
- Delineado Tightlining invisible: Levanta suavemente el párpado y aplica delineador negro o café oscuro justo en la raíz superior de las pestañas (entre los pelitos). No hagas línea visible sobre el párpado. Complementa con máscara voluminizadora. Lucen elegantes, misteriosas y minimalistas. Úsalas con un look impactante, pero limpio.
Qué tipo de delineados quedan mejor dependiendo de la forma del ojo
Para que estés segura de si un tipo de delineador va bien con tus ojos, puedes seguir los consejos de los expertos:
- Para ojos redondos: delineados con trazo mediano o grueso.
- Para ojos almendrados: son los más comunes, pero el ideal es el cat eye, foxy o cleopatra.
- Para ojos pequeños: le va mejor el efecto foxy eye.
- Para ojos grandes: cualquier delineador negro con efecto smoky.
- Para ojos rasgados: usa el cat eye o el foxy eye.
- Para ojos juntos: cualquier delineado que ilumine el lagrimal hacia afuera.
- Para ojos separados: delineado con trazos finos y que terminen en el lagrimal.
- Para ojos caídos: usa un delineado fino con aumento de grosos hacia afuera.