5 mascarillas caseras para proteger tu piel del frío con ingredientes que tienes en tu cocina

Durante el invierno, el aire seco y el viento le afectan severamente a tu rostro ya que reducen los niveles naturales de grasa y agua en la piel lo que provoca resequedad, enrojecimiento e incluso descamación, por eso te dejamos cinco mascarillas caseras económicas y fáciles para que mantengas tu piel hidratada.

Las cinco mascarillas caseras

Avena + miel: Es una mezcla que te ayudará a calmar y reparar la piel, gracias a los beneficios de la avena se reduce el enrojecimiento, mientras que la miel hidrata y tiene propiedades humectantes.



Ingredientes: 2 cucharadas de avena molida, 1 cucharada de miel.

Cómo usar: Mezcla hasta formar una pasta. Aplícala sobre el rostro limpio durante 15 minutos y enjuaga con agua tibia.

Yogur natural + pepino: Debido al ácido láctico del yogur tu piel se sentirá más suave y el pepino te aporta frescura y alivio.



Ingredientes: 3 cucharadas de yogur natural, 3 rodajas de pepino trituradas.

Cómo usar: Coloca la mezcla en el rostro por 10–15 minutos. Retira con agua fría.

Aguacate + aceite de oliva: Restaura lípidos esenciales y ayuda a combatir la resequedad extrema.



Ingredientes: ½ aguacate maduro, 1 cucharadita de aceite de oliva.

Cómo usar: Machaca y mezcla hasta lograr una crema. Dejar actuar 15 minutos y enjuagar.

Plátano + miel: Si notas que tu piel se siente algo reseca y estitrada los beneficios del plátano con la miel te darán suavidad inmediata y reducirá la sensación de tirantez.



Ingredientes: ½ plátano, 1 cucharadita de miel.

Cómo usar: Aplica en capas finas y deja reposar 12–15 minutos. Retira con agua templada.

Aloe vera + té verde: Antioxidante y desinflamante que te ayudará a calmar la piel irritada



Ingredientes: 2 cucharadas de gel de aloe vera, 1 cucharada de té verde (frío).

Cómo usar: Mezcla y extiende en el rostro durante 10 minutos. Enjuaga delicadamente.

Consejos para usar las mascarillas caseras

Recuerda que aunque sean ingredientes naturales realiza una prueba de sensibilidad en una zona pequeña para prevenir enrojecimientos.



No apliques sobre heridas o irritación activa.



Usa las mascarillas 1–2 veces por semana y complementa con un humectante diario y protector solar.