5 mascarillas caseras para proteger tu piel del frío con ingredientes que tienes en tu cocina
Estas mascarillas caseras, fáciles y económicas serán tus aliadas en esta temporada de bajas temperaturas, ya que te ayudarán a hidratar tu rostro sin salir de casa.
Durante el invierno, el aire seco y el viento le afectan severamente a tu rostro ya que reducen los niveles naturales de grasa y agua en la piel lo que provoca resequedad, enrojecimiento e incluso descamación, por eso te dejamos cinco mascarillas caseras económicas y fáciles para que mantengas tu piel hidratada.
Las cinco mascarillas caseras
Avena + miel: Es una mezcla que te ayudará a calmar y reparar la piel, gracias a los beneficios de la avena se reduce el enrojecimiento, mientras que la miel hidrata y tiene propiedades humectantes.
- Ingredientes: 2 cucharadas de avena molida, 1 cucharada de miel.
- Cómo usar: Mezcla hasta formar una pasta. Aplícala sobre el rostro limpio durante 15 minutos y enjuaga con agua tibia.
Yogur natural + pepino: Debido al ácido láctico del yogur tu piel se sentirá más suave y el pepino te aporta frescura y alivio.
- Ingredientes: 3 cucharadas de yogur natural, 3 rodajas de pepino trituradas.
- Cómo usar: Coloca la mezcla en el rostro por 10–15 minutos. Retira con agua fría.
Aguacate + aceite de oliva: Restaura lípidos esenciales y ayuda a combatir la resequedad extrema.
- Ingredientes: ½ aguacate maduro, 1 cucharadita de aceite de oliva.
- Cómo usar: Machaca y mezcla hasta lograr una crema. Dejar actuar 15 minutos y enjuagar.
Plátano + miel: Si notas que tu piel se siente algo reseca y estitrada los beneficios del plátano con la miel te darán suavidad inmediata y reducirá la sensación de tirantez.
- Ingredientes: ½ plátano, 1 cucharadita de miel.
- Cómo usar: Aplica en capas finas y deja reposar 12–15 minutos. Retira con agua templada.
Aloe vera + té verde: Antioxidante y desinflamante que te ayudará a calmar la piel irritada
- Ingredientes: 2 cucharadas de gel de aloe vera, 1 cucharada de té verde (frío).
- Cómo usar: Mezcla y extiende en el rostro durante 10 minutos. Enjuaga delicadamente.
Consejos para usar las mascarillas caseras
- Recuerda que aunque sean ingredientes naturales realiza una prueba de sensibilidad en una zona pequeña para prevenir enrojecimientos.
- No apliques sobre heridas o irritación activa.
- Usa las mascarillas 1–2 veces por semana y complementa con un humectante diario y protector solar.
