Si quieres renovar tu manicura para las fiestas decembrinas, pero no eres fan de los diseños demasiado llamativos, las uñas navideñas minimalistas son una excelente alternativa. A diferencia de las propuestas llenas de adornos, estos estilos apuestan por pequeños detalles, colores elegantes y acabados delicados. Si te gustan los tonos metálicos, también puedes inspirarte en estas 8 ideas de uñas navideñas en color dorado para diciembre de 2026.

De acuerdo con Vogue, las tendencias de manicura para el invierno de 2026 incluyen tonos como negro, azul bebé, borgoña y verde, además de decoraciones sutiles que aportan elegancia. Si prefieres un acabado más brillante, también puedes conocer estas 5 ideas de uñas azul brillante y sofisticado para noviembre y diciembre de 2026.

Una de las ventajas de este estilo es que puedes llevarlo en uñas cortas o largas, cuadradas, ovaladas o almendradas. Además, combina fácilmente con diferentes outfits y es perfecto para lucir unas manos arregladas durante las posadas, Navidad y Año Nuevo.

Si todavía no sabes qué diseño elegir, te compartimos seis ideas de uñas navideñas minimalistas que puedes guardar como inspiración para tu próxima visita al salón de belleza.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas navideñas minimalistas?

1. Uñas nude con pequeñas estrellas doradas

Una base nude o rosa lechosa con pequeñas estrellas doradas es una de las opciones más delicadas para diciembre. Puedes colocar los adornos en una o dos uñas para conseguir un efecto discreto, elegante y festivo.

2. Manicura francesa con puntas rojas

La clásica francesa también puede tener un toque navideño. Sustituye la línea blanca por una franja roja muy delgada y conserva una base transparente o rosa natural. Es ideal para quienes buscan un diseño sencillo que combine con cualquier look.

Uñas nude con pequeñas estrellas doradas y Manicura francesa con puntas rojas. Uñas nude con pequeñas estrellas doradas y Manicura francesa con puntas rojas. ((Especial/Pinterest))

3. Uñas verde olivo con pequeños puntos blancos

El verde es uno de los colores que recuerdan a la Navidad, pero puedes llevarlo de una manera más discreta con un tono olivo o salvia. Agrega pequeños puntos blancos para crear un efecto inspirado en la nieve.

4. Uñas borgoña con acabado brillante

Si prefieres los colores intensos, el borgoña es una excelente alternativa. Este tono aporta elegancia sin necesidad de agregar dibujos o decoraciones. Puedes utilizar un esmalte brillante para darle mayor profundidad a tu manicura.

Diseño de uñas Diseño de uñas minimalistas. ((Especial/Pinterest))

5. Uñas azul bebé con detalles plateados

Los tonos fríos también tienen un lugar especial durante el invierno. Según las tendencias recopiladas por Vogue, el azul bebé es una de las propuestas para esta temporada. Puedes combinarlo con pequeños destellos plateados para conseguir un diseño delicado y luminoso.

6. Uñas negras con francesa plateada

Para salir de los colores tradicionales, apuesta por una base negra con una línea plateada muy fina en las puntas. Esta combinación es sofisticada, moderna y perfecta para quienes buscan una manicura minimalista con un toque diferente.

Diseño de uñas minimalistas. Diseño de uñas minimalistas. ((Especial/Pinterest))

¿Cómo lucir uñas navideñas minimalistas?

La clave está en evitar demasiados adornos y elegir colores que combinen entre sí. Puedes apostar por bases naturales, pequeños detalles metálicos y acabados brillantes para conseguir unas manos elegantes durante toda la temporada.