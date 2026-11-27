Los diseños de uñas navideñas no se limitan solamente a modelos inspirados en Santa Claus y bastones de caramelo. También pueden replicar el estilo vintage que queda fabuloso en el manicure, pues incorpora estampados llamativos, combinaciones de colores de la temporada y detalles sutiles que recuerdan a la festividad pero sin quedar demasiado saturadas, para así poderlas lucir en cualquier ocasión.

Manicure navideño 2026: los diseños de uñas vintage que se ven sofisticados

Uñas con patrones de rombos en tonos verdes y vinos. Para imitar los tejidos que se ven en los manteles o cortinas de la decoración de Navidad, están los diseños de uñas que se inspiran en estampados clásicos, como los de rombos. Cuando se fusionan tonalidades verdes profundas, rojo vino y algunos detalles en beige, los resultados son elegantes y originales.

Diseños de uñas en color dorado con detalles navideños. El concepto de vintage en los interiores suele tener piezas doradas y por eso es que este color es perfecto para hacer manicures navideños con un toque antiguo muy favorecedor. Puedes hacerlo en una base sencilla o con efecto “ojo de gato”, cuyo principal atractivo son los reflejos que aporta en las manos. Agrega detalles propios de la festividad, como esferas, guirnaldas o pinos.

uñas navideñas 6 diseños de uñas vintage para usar en Navidad. FOTO: Pinterest

Manicure de puntitos con guirnaldas de Navidad. Los lunares son una excelente alternativa para crear diseños de uñas de Navidad 2026 con estilo vintage. El secreto para que se note la inspiración festiva, está en usar tonos contrastantes que recuerden a los adornos que se ponen en las casas, como el verde, borgoña, crema y hasta café.

Uñas vintage con moños y detalles navideños. Si no quieres un manicure aburrido y prefieres un estilo que llame la atención desde el primer momento, prueba con una versión “mix and match” de uñas navideñas que se ven hermosas. Combina colores, formas y acabados, incluyendo siempre elementos alusivos a la temporada.

uñas navideñas 6 diseños de uñas vintage para usar en Navidad. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas para Navidad 2026 tipo suéter. Una de las inspiraciones para manicure de Navidad 2026 que casi nadie usa, son los diseños con textura y relieves para imitar la tela de los suéteres calientitos. Para estos modelos se utiliza gel moldeable y puede replicarse en cualquier color. El resultado serán unas uñas vintage bonitas y fáciles de combinar con tus looks.

Manicure corto con estampado de cuadros y líneas. Los estampados de cuadros en rojo, verde, vino y blanco son una gran forma de lucir el manicure navideño que no cae en los típicos diseños de Santa Claus. Esta idea es similar a la de rombos y también apuesta por replicar los patrones de las telas que se usan para adornar los espacios. Queda especialmente bien en estructuras cortas.