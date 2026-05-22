6 ideas para reemplazar la decoración minimalista por detalles vintage más acogedores

El minimalismo se ha posicionado como uno de los estilos favoritos para conservar únicamente lo indispensable en el hogar bajo la famosa idea de que “menos es más”. Sin embargo, este estilo no siempre encaja a la perfección en todos los espacios, por lo que muchas personas están optando por reemplazarlo con detalles vintage que aportan mayor calidez, personalidad y sensación de hogar.

Además, cuando se combinan correctamente con elementos modernos , los detalles vintage pueden transformar cualquier habitación en un espacio mucho más acogedor y auténtico.

Una a una, las ideas para decoración vintage en casa

Los colores pastel, muebles retro y objetos decorativos que evocan nostalgia están de regreso, según menciona Elle Decor . Actualmente, la tendencia apunta a integrar estos detalles en la decoración del hogar:

1. Espejos de época: Los espejos con marcos ornamentados o acabados envejecidos se han convertido en piezas clave del estilo vintage. Ayudan a darle profundidad a los espacios y aportan un toque elegante y clásico.

2. Lámparas antiguas: Las lámparas con acabados de latón, pantallas de tela o diseños inspirados en décadas pasadas ayudan a crear ambientes cálidos y sofisticados. Son ideales para romper con la frialdad de los espacios minimalistas .

Las lámparas con acabados de latón, pantallas de tela o diseños inspirados en décadas pasadas ayudan a crear ambientes cálidos y sofisticados. . 3. Cerámica antigua: La cerámica artesanal, jarrones envejecidos y vajillas clásicas vuelven a tomar protagonismo. Estos objetos decorativos aportan textura, historia y autenticidad a cualquier rincón de la casa .

La cerámica artesanal, jarrones envejecidos y vajillas clásicas vuelven a tomar protagonismo. . 4. Obras de arte: Las ilustraciones antiguas, cuadros clásicos y piezas con marcos vintage son perfectas para personalizar los espacios. El arte ayuda a que una casa refleje identidad y emociones.

Decoración vintage para la casa.|(Pinterest)

5. Pinturas vintage: Los tonos suaves, desgastados o inspirados en décadas pasadas están regresando con fuerza. Los colores pastel y acabados envejecidos generan una sensación mucho más acogedora y relajante .

Los tonos suaves, desgastados o inspirados en décadas pasadas están regresando con fuerza. . 6. Tapetes antiguos: Los tapetes estilo persa o con patrones clásicos se han convertido en una de las piezas favoritas para complementar espacios modernos. Aportan contraste, elegancia y mucha personalidad.

¿Por qué el minimalismo ya pasó de moda?

El minimalismo extremo en el hogar está perdiendo popularidad porque muchas personas lo perciben como un estilo frío, impersonal y demasiado genérico. Una casa, al ser un espacio habitado, necesita transmitir calidez, identidad y comodidad.

Sin embargo, expertos en decoración de interiores aseguran que la mejor manera de equilibrar modernidad y estilo vintage es combinar ambos conceptos sin exagerar. La clave está en intercalar elementos minimalistas con detalles llenos de historia y personalidad.