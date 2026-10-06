Adiós a las luces de colores: el árbol de Navidad minimalista que será tendencia en 2026 para un hogar elegante

Todavía faltan varias semanas para las fiestas navideñas, pero es un gran momento para empezar a sacar lo que tenemos de decorativos. Para este 2026, se ha dado a conocer que las luces de colores ya pasaron de moda para decorar el árbol de Navidad, ahora llega un estilo minimalista que se convertirá en toda una tendencia.

La nueva moda se destaca por el uso de luces pequeñas y cálidas, logrando obtener un aspecto más elegante y acogedor en nuestros hogares, en especial con el uso de las que se denominan "warm white" te ayudarán a destacar tus decoraciones pero sin ser algo excesivo.

¿Cuáles son las tendencias para los árboles de Navidad en 2026?

Además del cambio de las luces de colores, habrá otras tendencias que llegarán para la decoración del árbol de Navidad, cambios que ayudarán a mantener el estilo minimalista en el 2026. Esto es lo que veremos en los siguientes días:



Uso de siluetas asimétricas o compactos, permitiendo que los usuarios puedan tener su árbol en un espacio pequeño o reducido.

El uso de materiales o acabados naturales, permitiendo que los espacios obtengan una apariencia acogedora, ya sea que se aplique en adornos de madera, paletas de colores, entre otros.

Aplicación de decoraciones con telas, ya sea aplicando moños o tela drapeadas, dándole mayor impacto visual.

Uso de tonos neutros, moca, musgo o burgundy.

Además de todo lo anterior, puedes implementar decoraciones en los sillones o alrededores, ya sea con mantas, cojines o caminos de mesa, permitiendo que cada uno de tus rincones tenga un gran aspecto.

¿Cuáles son los elementos base que debe tener el árbol de Navidad?

Para que no dejes pasar nada en los siguientes días, te detallaremos 7 elementos base que no deben faltar en tu árbol de navidad, decoraciones que tienen un importante significado. Considera los siguientes objetos:



Estrella o punta es el símbolo de esperanza.

Esferas navideñas representan la alegría.

Luces se destacan simbolizan la esperanza.

Campanas se usan para llamar a la alegría.

Ramita de canela sirven como amuleto para activar la abundancia.

Llaves representan la apertura de los caminos y oportunidades.

Monedas en una bolsita para atraer el dinero.

Aplicando los elementos anteriores junto a la tendencia minimalista del 2026, lograremos tener un buen ambiente para la celebración. Comienza a preparar todo para que tengas todos los objetos necesarios en tu decoración.