Corregir las ojeras oscuras o moradas usando la teoría del color antes de aplicar el correcto

Las ojeras oscuras o moradas pueden considerarse como uno de los principales enemigos del maquillaje, ya que pueden hacer que un look completo se vea cansado, y la solución no está en aplicar capas excesivas de corrector claro, aunque sí es un error común en principiantes.

De acuerdo con los expertos, para camuflar la pigmentación profunda de forma eficaz y natural, primero se debe neutralizar. Hoy te compartimos cómo corregir esta característica aplicando la teoría del color y así transformar tu mirada usando muy poco producto.

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¿Cómo corregir las ojeras oscuras y moradas?

La teoría del color se basa en la rueda cromática. El principio fundamental para corregir imperfecciones en la piel es la ley de los colores complementarios: los tonos que se encuentran exactamente opuestos en el círculo cromático se cancelan y se neutralizan entre sí al mezclarse.

Cuando aplicas un corrector convencional sobre una ojera muy pigmentada, los tonos oscuros se traslucen a través del maquillaje. En cambio, si aplicas primero un corrector de color complementario, transformas la zona en un lienzo neutro, requiriendo una cantidad mínima de tu corrector habitual para igualar el tono del rostro.

La forma correcta de corregir las ojeras oscuras y moradas|Pinterest

Los profesionales explican que no todas las ojeras son iguales, y que debes identificar el subtono exacto de tu pigmentación para corregirlas con éxito.

Ojeras moradas

Su color complementario es el amarillo. Aplica un precorrector de este tono para cancelar por completo dicha tonalidad.

Ojeras azules o verdosas

Si tu piel es clara o mediana debes usar un tono salmón o durazno. Si tu piel es morena u oscura, entonces aplica un precorrector naranja vibrante para neutralizar el azul profundo de inmediato.

Aplica el corrector de tu tono de piel después de neutralizar con color las ojeras|Pinterest

Ojeras marrones u oscuras

Cuando esta zona tiene hiperpigmentación, lo que es común en pieles latinas y mediterráneas, un precorrector con subtona rosa viejo o bisqué te ayudará a iluminar y romper la oscuridad del marrón.

Antes de aplicar el precorrector, hidrata muy bien la zona. Intenta difuminar el producto por presión y únicamente en la zona de las ojeras para después aplicar el corrector del mismo tono que tu piel y finalmente sellar con polvo traslúcido.

