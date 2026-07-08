Cómo difuminar el lápiz de ojos para conseguir un maquillaje elegante y natural

Un delineado intenso no siempre es la mejor opción. Si buscas una mirada más suave y sofisticada, difuminar el lápiz de ojos es una técnica que aporta profundidad sin endurecer las facciones. El secreto está en trabajar el producto antes de que se fije y sellarlo correctamente para que el acabado permanezca impecable durante horas.

La técnica que logra un efecto ahumado solamente con difuminar el lápiz de ojos

La diferencia del delineado tradicional, este método crea un borde difuso que se integra con las pestañas y aporta definición sin que el maquillaje se vea demasiado marcado. Con los productos adecuados y unos cuantos pasos, puedes conseguir un resultado elegante tanto para el día como para la noche. De acuerdo con L’Oreal, estos son los consejos más funcionales:

