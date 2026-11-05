Cómo identificar tu tipo exacto de porosidad capilar para elegir los productos correctos

Identificar el tipo de porosidad capilar que tenemos es un paso importante, ya que de esa manera podremos identificar cuáles son los productos correctos para tu melena. El truco más sencillo para hacerlo solamente toma un mechón de pelo limpio (sin ningún tipo de producto) y déjalo en agua durante 5 minutos.

Si el mechón flota, nos indica que tiene baja porosidad, si se mantiene en el centro nos indica una porosidad media, pero en el momento en que se hunde nos quiere decir que es muy poroso.

¿Qué champú usar si tengo porosidad alta?

Si después de identificar que tienes una porosidad capilar alta, esto nos indica que tu melena es capaz de absorber y retener la humedad, además de ser una señal de que la cutícula se encuentra dañada o por cuestiones de genética, generando que malos productos generan resequedad, que sea quebradizo o que no tenga brillo.

Dependiendo de tu porosidad capilar es el champú que debes usar. (Canva)

Por esas razones es importante tener productos correctos, por eso al escoger un champú se recomienda seleccionar aquellos que tengan agentes nutritivos y sin sulfatos, ya que serán características que nos van a ayudar a no secar la melena mientras ayuda a mejorar la absorción. Es importante que en muchas ocasiones no podamos revertir la situación, pero es posible tratarlo para mejorar su apariencia.

¿Qué productos usar para las demás variantes de porosidad?

Si pensabas que no te íbamos a explicar cuáles son los productos correctos dependiendo el tipo de porosidad capilar, no te preocupes, por eso en las siguientes opciones considera las recomendaciones de belleza que te vamos a compartir: