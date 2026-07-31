Cómo maquillar los ojos con lápiz y sombra estilo minimalista: lujo tipo ‘menos es más’

Entre las tendencias de belleza 2026 que están arrasando, el estilo minimalista ha ido ganando popularidad como una alternativa infalible para resaltar la belleza con rutinas de pocos pasos. Es el caso de las técnicas para maquillar los ojos con lápiz y usando solo algunas sombras, que tienen como propósito darle vida al rostro de una forma muy sutil y favorecedora para cualquier ocasión.

¿Cómo maquillar los ojos con lápiz? 4 trucos para un look lujoso y minimalista