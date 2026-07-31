Cómo maquillar los ojos con lápiz y sombra estilo minimalista: lujo tipo ‘menos es más’
Si no eres fan de los looks cargados y prefieres lucir un rostro natural, puedes maquillar tus ojos usando pocos productos y lograr un estilo espectacular.
Entre las tendencias de belleza 2026 que están arrasando, el estilo minimalista ha ido ganando popularidad como una alternativa infalible para resaltar la belleza con rutinas de pocos pasos. Es el caso de las técnicas para maquillar los ojos con lápiz y usando solo algunas sombras, que tienen como propósito darle vida al rostro de una forma muy sutil y favorecedora para cualquier ocasión.
¿Cómo maquillar los ojos con lápiz? 4 trucos para un look lujoso y minimalista
Remarca la mirada con suavidad. Si buscas un makeup que destaque tus ojos, pero que no quede muy marcado, prueba con el delineado en lápiz color café en la línea de las pestañas superiores. Para serle fiel al trend de "menos es más", no hagas los trazos muy fuertes, solo lo suficiente para que puedas difuminar y crear un ahumado suave.
- Haz un "smokey eye" minimalista. Contrario a lo que muchas personas suelen pensar, los "smokey eyes" sí pueden verse discretos. El truco está en aplicar sombras marrón suave en el párpado móvil y unirlas con el delineado previo. Con una brocha suave y limpia, difumina todo el producto con movimientos ascendentes hacia los lados, lo que creará un efecto lifting que enmarca el rostro al instante.
Aplica máscara de pestañas con sutileza. Para conservar el estilo natural a la hora de maquillar los ojos, el rímel no puede faltar. Primero riza las pestañas y trata de que queden parejas; luego aplica una máscara que sea ligera y tenga el efecto de alargar, más que dar volumen, pues esto destacará el look minimalista y lujoso.
- Delinea la línea de agua inferior. Para que tu mirada se vea espectacular en todo momento y que los ojos tengan mayor profundidad, no te olvides de aplicar un poco de color en la línea de agua. Con el mismo lápiz café que usaste para el primer paso, haz un delineado delgadito en esta parte de tus ojos, cuidando que no quede muy pronunciada. Al maquillar de esta forma, le darás amplitud a tu rostro y se ve mucho más llamativo, tanto para makeups de día como de noche.