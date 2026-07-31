Las sombras de colores son una excelente opción para darle personalidad al maquillaje y destacar la mirada. Sin embargo, elegir el tono adecuado según el color y subtono de la piel puede hacer una gran diferencia en el resultado final, ya que ayuda a crear un acabado más equilibrado y favorecedor. No se trata de seguir reglas estrictas, sino de encontrar los colores que armonicen con tu piel y aprender a aplicarlos correctamente. Con una buena preparación del párpado y una técnica sencilla de difuminado, cualquier persona puede incorporar sombras vibrantes a su rutina de maquillaje.

Cómo elegir las sombras de colores según tu tono de piel

Antes de comenzar con el maquillaje, identifica qué tonos suelen favorecer más a tu piel para lograr un acabado natural y equilibrado.



Piel clara: Los tonos rosados, lavanda, durazno, pastel, champán, plateados y dorados suaves iluminan la mirada sin endurecer las facciones.

Los tonos rosados, lavanda, durazno, pastel, champán, plateados y dorados suaves iluminan la mirada sin endurecer las facciones. Piel media: Los azules, verdes, turquesa, terracota, durazno y dorados intensos crean un bonito contraste y realzan los ojos.

Cómo maquillar con sombras de colores según tu tipo de piel: paso a paso|Canva

Los azules, verdes, turquesa, terracota, durazno y dorados intensos crean un bonito contraste y realzan los ojos. Piel oscura: Los cobres, naranjas, borgoña, vino, café, ciruela y dorados profundos aportan luminosidad y hacen que el color resalte aún más.

Paso a paso para aplicar sombras de colores según tu tono de piel

Una buena técnica es tan importante como elegir el tono adecuado. Sigue estos pasos para conseguir un maquillaje duradero y bien integrado.

