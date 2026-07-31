Cómo maquillar con sombras de colores según tu tipo de piel: paso a paso
Si siempre evitas las sombras de colores por miedo a que no te favorezcan, esta guía es para ti
Las sombras de colores son una excelente opción para darle personalidad al maquillaje y destacar la mirada. Sin embargo, elegir el tono adecuado según el color y subtono de la piel puede hacer una gran diferencia en el resultado final, ya que ayuda a crear un acabado más equilibrado y favorecedor. No se trata de seguir reglas estrictas, sino de encontrar los colores que armonicen con tu piel y aprender a aplicarlos correctamente. Con una buena preparación del párpado y una técnica sencilla de difuminado, cualquier persona puede incorporar sombras vibrantes a su rutina de maquillaje.
Cómo elegir las sombras de colores según tu tono de piel
Antes de comenzar con el maquillaje, identifica qué tonos suelen favorecer más a tu piel para lograr un acabado natural y equilibrado.
- Piel clara: Los tonos rosados, lavanda, durazno, pastel, champán, plateados y dorados suaves iluminan la mirada sin endurecer las facciones.
- Piel media: Los azules, verdes, turquesa, terracota, durazno y dorados intensos crean un bonito contraste y realzan los ojos.
- Piel oscura: Los cobres, naranjas, borgoña, vino, café, ciruela y dorados profundos aportan luminosidad y hacen que el color resalte aún más.
Paso a paso para aplicar sombras de colores según tu tono de piel
Una buena técnica es tan importante como elegir el tono adecuado. Sigue estos pasos para conseguir un maquillaje duradero y bien integrado.
- Limpia el párpado y aplica un primer o un poco de corrector para intensificar el color y mejorar su duración.
- Coloca una sombra neutra en la cuenca para crear profundidad y facilitar el difuminado.
- Aplica la sombra de color sobre el párpado móvil con pequeños toques utilizando una brocha plana o la yema del dedo.
- Difumina los bordes con una brocha limpia hasta que no haya líneas marcadas y el color se vea uniforme.
- Añade un tono iluminador en el lagrimal o debajo del arco de la ceja para aportar luz al maquillaje.
- Finaliza con delineador, si lo deseas, y una o dos capas de máscara de pestañas para definir la mirada.