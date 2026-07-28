¿Qué significan los colores de los blisters de tus medicamentos y qué significan para tu salud?

A pesar de lo que se podría creer, el color del blíster o empaque de los medicamentos puede ser más importante de lo que uno cree, pues están diseñados en concreto para proteger la efectividad de la medicina. Por ello ahora te contamos qué representa cada color y cómo estos pueden afectar a tu salud.

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Es importante señalar que los blísteres de los medicamentos corresponden a estrategias de identificación y protección del contenido por parte del fabricante, pues, aunque por sí mismos no representan un diagnóstico o beneficio a la salud, el conocer su función correcta es recomendable. No obstante, ante la duda, lo mejor siempre es acudir con un especialista.

¿Qué significan los diferentes colores de los empaques de las medicinas?

Es importante tomar en cuenta que los colores en los empaques, botes y frascos de las medicinas no son solo simples recomendaciones, pues estos están diseñados principalmente para proteger los compuestos de la luz al ser productos fotosensibles. Por ello ahora te contamos qué utilidad y significado tienen estos colores.

Naranja, rojo o amarillo

Este tipo de colores en los empaques de tus medicinas está pensado para evitar que la luz altere las propiedades químicas de las pastillas. Se debe evitar el sacar las pastillas de estos empaques para conservarlas en pastillero o sitios con luz directa.

El significado de los colores en los blísteres de los medicamentos que quizá desconocías|Pyxabay-canva

Plateado Aluminio

Este tipo de tonos funciona como una barrera absoluta contra la luz, la humedad y el oxígeno del ambiente. Este tipo de empaques suele ser el más restrictivo para que el medicamento se conserve de la mejor manera.

Transparente o blanco

Este tipo de empaques se utiliza principalmente para medicamentos estables que no sufren daño por exposición a la luz ambiental, lo cual permite que el medicamento sí se pueda guardar en pastilleros comunes.

El color de los empaques de tus medicamentos es mucho más que solo una “decoración”; por ello, sigue estas recomendaciones para evitar dañar las medicinas y así obtener todos sus beneficios. No obstante, recuerda que ante cualquier duda lo mejor es acudir con un profesionalcertificado.