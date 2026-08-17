Los especialistas en decoración recomiendan estos 6 tipos de plantas de interior para purificar el aire y cuidar tu salud

Las plantas de interior pueden ser mucho más que un simple elemento decorativo, pues existen algunas especies que son ideales para mejorar la calidad del aire en las habitaciones y son una opción accesible para refrescar los espacios. La clave está en encontrar los tipos adecuados y darles un buen mantenimiento para que no pierdan sus propiedades, al mismo tiempo que lucen bellísimas en cualquier habitación.

¿Cómo purificar el aire de la casa con plantas? 6 especies de interior que son perfectas

Sansevieria . También conocida com "Lengua de suegra", esta es una de las plantas que son perfectas para decorar y darle a los espacios una sensación de "frescura" Easyplant , se trata de una especie que tiene propiedades purificadoras, además de que ayudan a absorber la humedad en el aire y disminuyen el impacto provocado por el polvo.



. También conocida com "Lengua de suegra", esta es una de , se trata de y disminuyen el impacto provocado por el polvo. Poto . Además de que es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar y que sobreviven a condiciones adversas, el potus es una excelente alternativa para purificar. Un artículo de Santa Fe Extension Master Gardeners menciona que incluso puede descomponer contaminantes en el aire, siempre y cuando esté en óptimas condiciones. 6 plantas de interior que ayudan a mantener los espacios impecables|Canva

Espatifilo . Las plantas de interior no tienen que ser aburridas ni mucho menos y el las llamadas "cunas de Moisés" son el mejor ejemplo. Aunque la realidad es que no solo tienen una bonita apariencia, sino que igualmente son una de las especies que contribuyen a "limpiar" el ambiente, ya que absorben compuestos volátiles , según datos de Plants and Flower Foundation Holland.



. Las plantas de interior no tienen que ser aburridas ni mucho menos y el las llamadas "cunas de Moisés" son el mejor ejemplo. Aunque la realidad es que no solo tienen una bonita apariencia, sino que igualmente son , según datos de Plants and Flower Foundation Holland. Palma de bambú . Si quieres poner macetas que hagan que tu hogar se vea lleno de vida en todo momento, entonces la palma de bambú podría ser tu mejor opción. Y además de su linda apariencia, es una excelente aliada para mejorar la calidad del aire en sitios cerrados, pues tal como explica el sitio especializado Gardening in South Africa , el bambú tiene un proceso de transpiración alto, lo que a su vez ayuda a aminorar los contaminantes . 6 plantas de interior que ayudan a mantener los espacios impecables|Canva

Árbol de caucho . Para que las plantas de interior se conviertan en protagonistas de la decoración, el árbol de caucho es buenísimo para poner en los espacios cerrados . Y por si fuera poco, cuentan con hojas grandes y brillantes que contribuyen a aminorar los contaminantes porque absorbe toxinas, según The Plant Runner .



. Para que las plantas de interior se conviertan en protagonistas de la decoración, . Y por si fuera poco, cuentan con hojas grandes y brillantes que contribuyen a aminorar los contaminantes porque absorbe toxinas, según . Helecho de Boston. Las macetas con hojas frondosas no solo se ven preciosas, sino que también pueden ser grandes aliadas para purificar el aire de los cuartos. Es el caso del "helecho de Boston", que son abundantes y que tienen un ciclo de transpiración alto que puede disminuir compuestos orgánicos volátiles, de acuerdo con Gardening Know How.

6 plantas de interior que ayudan a mantener los espacios impecables|Canva

Si bien estas plantas de interior tienen una apariencia preciosa y hasta pueden servir para refrescar los cuartos, es importante considerar que no sustituyen las rutinas de limpieza ni tienen que considerarse como lo único que se necesita para garantizar que un espacio esté impecable. Lo mejor es complementar con un buen orden y evitar la acumulación de suciedad, polvos y otros contaminantes.