5 etiquetas para lápices o colores de Kpop Demon Hunters que harán que tu hijo no vuelva a perder los útiles escolares en la escuela

El regreso a clases también es el momento perfecto para renovar los útiles escolares con un toque de creatividad. Si tus hijos son fanáticos de Kpop Demon Hunters estás etiquetas inspiradas en sus personajes favoritos, no solo harán que sus lápices o colores luzcan increíbles, también facilitarán identificarlos para evitar pérdidas o confusiones dentro del salón de clases.

A continuación te dejamos algunas ideas de etiquetas con un toque único inspirados en la exitosa película y que harán que tu pequeño o pequeña estudiante no los pierda y no tengas que ponerlos cada cierto tiempo, ya que en estas etiquetas puedes agregar su nombre y datos esenciales que los hacen únicos. Asimismos, estas plantillas las puedes descargar de manera GRATIS y FÁCIL.

5 etiquetas para descargar de kpop Demon Hunters para lápices o colores

1.- Etiquetas con Rumy

La protagonista de esta exitosa película es una de las opciones más populares con las que puedes etiquetar los colores o lápices de tu hijo o hija, solo coloca la etiqueta que contenga la imagen de la huntrix y a un lado escribe el nombre de tu pequeño.

2.- Diseños con Mira

Las etiquetas con la figura de Mira son ideales para quienes prefieren un estilo, para hacerlo más original, agrega detalles en tonos morados o rosas para hacer unas etiquetas más llamativas

3.- Imágenes de Zoey

Unas etiquetas con Zoey y el nombre del alumno permitirá reconocer rápidamente cada lápiz o color, además de darle un toque divertido a los útiles escolares será una opción única, ya que con este personaje tu pequeña estudiante se identificará.

4.- Etiquetas con el grupo completo

Si es difícil elegir un personaje favorito opta por una alternativa única y original al utilizar etiquetas con ilustraciones de todo el grupo completo de Kpop Demon Hunters, esta opción es perfecta y colorida para dar un toque a los útiles escolares.

5.- Diseños de la película

Además de los personajes, puedes crear etiquetas con micrófonos, estrellas, corazones, notas musicales o símbolos inspirados en la película. Así obtendrás un diseño original que refleje el universo de KPop Demon Hunters sin dejar de ser práctico para la escuela.