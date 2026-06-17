5 ideas para etiquetar los colores escolares de Super Mario Bros para que no se pierdan y se vean creativos

Es muy común que los colores de los niños se pierdan debido a que no están marcados, pero eso ya no es un problema, pues actualmente existen diversas formas de etiquetar los colores, lápices y hasta plumas de los pequeños.

Si tus hijos son verdaderos fans de Super Mario Bros las siguientes plantillas de etiquetas para útiles escolares les encantarán, además puedes personalizarlas con su nombre digitalmente o a mano, así que manos a la obra.

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5 plantillas de etiquetas para colores de Super Mario Bros

Estudiar puede ser divertido y algo totalmente creativos si le pones empeño a personalizar los utiles escolares de tus hijos, así que elige tu diseño favorito de etiquetas de Super Mario Bros, llevalo a la imprenta y pega en los colores de manera fácil y sencilla.

Este tipo de etiqueta es una de las favoritas de los niños y por supuesto de las mamás, pues tiene a Mario, personaje principal de la película y además cuenta con un espacio amplio para poner el nombre completo de tu hijo y así no pierda los colores.

Si el color favorito de tu hijo es verde, no dudes en que este diseño es el ideal, es divertido e intrépido gracias a la imagen de Yoshi y Luigi, quienes serán sus aliados para un ciclo escolar emocionante. Puedes poner el nombre de tu niño a mano o bien, editarlo en computadora para que después los imprimas y pegues fácilmente.

Un verdadero fanático de Super Mario Bros quiere llevar a todos los personajes en sus colores de la escuela. Puedes descargar totalmente gratis esta plantilla de Pinterest para personalizar los colores de tu hijo o hija. También puedes usar las etiquetas para plumas, lápices y hasta marcadores.

¡Fácil y sencillo! Puedes descargar esta plantilla, llevarla una imprenta y pedir un material de tipo etiqueta para simplemente pegarlos en los colores de tus hijos. Este diseño es único, pues es totalmente personalizado de la película Super Mario Bros, la cual ha encantado a todos.

Si tienes una pequeña en casa, te sugerimos esta idea increíble para personalizar y marcar sus colores de la Princesa Peach junto a Mario Bros. Puedes editar el diseño con su nombre grado y grupo en un canva y posteriormente imprimir en un papel de etiqueta.