Las maquillistas coinciden: “Un tip infalible para evitar los parches con el colorete o el bronceador en polvo es aplicar antes una fina capa de polvos traslúcidos”

Lograr un maquillaje uniforme puede ser un desafío cuando el colorete y el bronceador dejan parches sobre la piel. Sin embargo, existe un sencillo truco que puede ayudar a evitar este problema.

El secreto está en el orden de aplicación de los productos, un detalle que puede marcar la diferencia en el resultado final. Con este método, es posible conseguir un acabado más natural y homogéneo.

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¿Cómo cuidar la piel a la hora de maquillarte?

Para cuidar la piel al maquillarte, es importante comenzar con el rostro limpio e hidratado. Utiliza productos adecuados para tu tipo de piel y aplica protector solar antes de la base, especialmente durante el día. Evita colocar demasiadas capas de maquillaje y retira todos los productos antes de dormir. Además, limpia con frecuencia las brochas y esponjas para prevenir la acumulación de bacterias que pueden provocar irritaciones e imperfecciones.

¿Cómo evitar los parches de colorete y bronceador al maquillarte?

Para evitar que el colorete y el bronceador queden con parches, el secreto principal radica en preparar correctamente la base antes de aplicar cualquier producto en polvo. Un error muy común es colocar los polvos sobre la piel húmeda o con la base todavía pegajosa, lo que provoca que el pigmento se adhiera de forma completamente desigual.

Para solucionar este inconveniente, lo ideal es sellar ligeramente el rostro con polvos translúcidos justo antes de utilizar el colorete o el bronceador. De esta manera, se crea una superficie mate y uniforme que permite deslizar el pincel con total suavidad, evitando así la formación de manchas intensas y pigmentadas.

Asimismo, es fundamental sacudir siempre el exceso de producto del pincel antes de tocar el rostro y difuminar mediante toquecitos suaves, construyendo el color de menos a más. Si prefieres utilizar fórmulas en crema, recuerda aplicarlas antes de los polvos para asegurar una integración perfecta. Con estos sencillos pasos lograrás un acabado pulido, natural y sumamente duradero.