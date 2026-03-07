Quieres ser un Peaky Blinder, así debes pedir estos 3 estilos de corte de pelo en la barbería

Con el boom de que está dejando la nueva película de los Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, aquí te diremos cuáles son los cortes que debes tener para ver el final de la historia de Thomas Shelby. Estos estilos de pelo te harán ver bastante varonil y más si te quieres parecer a Tommy, John y Arthur.

Cortes que debes pedir en la barbería para ver la película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

Slick Back

Uno de los cortes más famosos de los Peaky Blinders es el que ocupa Arthur Shelby el cual es interpretado por Paul Anderson. El estilo que tiene este personaje es el Slick Back. Para tener este corte es necesario tener el cabello muy abundante en la parte superior, y los lados irán con la máquina 1 a la altura de la patilla, pero se puede colocar el 1.5 o 2 en los lados, el chiste es que los costados se vea casi rapado.

French Crop

El French Crop es el corte de cabello que tiene John Shelby, quien es el menor de los hermanos, pero el más temperamental y sobre todo mechacorta. El estilo de este corte es más corto, al igual que el Slick Back, la parte de los lados va totalmente rapada, se pide con la máquina del .5 y en la parte superior se puede llevar un estilo abundante pero no largo, de hecho, va muy corto y casi se podría decir que puede ser creado con la máquina 3.0.

Undercut

Terminamos con el corte de Thomas Shelby, el líder de la banda luce un Under Cut, el cual es similar al French Crop, pero aquí sí va totalmente rapado a los lados, con la parte superior del estilo que tiene John, pero no tan largo. De hecho, es corto con un ligero copete, pero de igual forma, este puede ser peinado con facilidad.

Fecha de estreno de la película de los Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

De acuerdo con la publicidad de la película, el estreno tuvo dos fechas, la del viernes 6 de marzo de 2026 en algunos cines seleccionados y la oficial donde la podrá ver todo aquel que tenga la plataforma de streaming será hasta el 20 de este mismo mes.

