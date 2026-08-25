El frizz no aparece de la misma manera en todos los cabellos, por lo que utilizar exactamente los mismos productos y técnicas puede no dar el resultado esperado. La textura, el grosor y el estado de la fibra capilar son claves para saber cómo lavar, desenredar y secar el cabello sin aumentar el encrespamiento ni provocar más daño.

El secreto está en conocer lo que tu cabello necesita

Antes de llenar el baño de productos anti-frizz, conviene identificar las características de tu cabello. De acuerdo con Llongueras, un cabello fino puede necesitar fórmulas ligeras, mientras que uno grueso, rizado o procesado químicamente puede requerir mayor nutrición y cuidados específicos.



Cabello fino: menos producto es más. Cuando el cabello es fino, uno de los principales errores es utilizar productos demasiado pesados para intentar controlar el frizz. Los sueros ligeros, sprays y pequeñas cantidades de aceite pueden ayudar a suavizar la apariencia sin quitarle movimiento ni volumen. Procura aplicar los productos principalmente de medios a puntas y evita saturar la raíz, especialmente si tiende a producir grasa con facilidad.

Tip de un estilista: “Para reducir el frizz y el daño, adapta la técnica a tu tipo de cabello”|Canva Cabello grueso o abundante: apuesta por la nutrición. Las melenas gruesas o abundantes suelen beneficiarse de productos con mayor capacidad de nutrición. Las mascarillas y aceites selladores, como los formulados con argán o coco, pueden aplicarse de medios a puntas para ayudar a mantener el cabello acondicionado. De acuerdo con la recomendación que dio el estilista Kee Taylor en un artículo de allure, una buena técnica también hace la diferencia: divide la melena en secciones para distribuir el producto de manera uniforme y evitar que algunas zonas queden sin suficiente hidratación. Cabello rizado u ondulado: trabaja con la humedad. Los rizos y las ondas necesitan un manejo diferente para conservar su forma. Aplicar crema para peinar sobre el cabello húmedo puede ayudar a definir la textura mientras se reduce la manipulación. El desenredado también debe hacerse con cuidado y preferentemente mientras el cabello está húmedo. Para secarlo, un difusor a temperatura media o baja puede ayudar a conservar la forma sin someter la fibra a un exceso de calor.

Tip de un estilista: “Para reducir el frizz y el daño, adapta la técnica a tu tipo de cabello”|Canva Cabello dañado o decolorado: reduce la agresión. Cuando el cabello ha pasado por procesos como decoloraciones, tintes o tratamientos químicos, necesita especial cuidado. Los tratamientos reparadores y una menor exposición al calor pueden ayudar a evitar que el daño continúe aumentando. Otro cambio sencillo está en la forma de secarlo. En lugar de frotarlo con una toalla convencional, puedes utilizar una toalla de microfibra o una camiseta de algodón y presionar suavemente para retirar el exceso de agua.

Una misma técnica no funciona para todas las melenas. Controlar el frizz no significa cubrir el cabello con productos hasta conseguir que quede completamente inmóvil. La clave está en adaptar la rutina a sus necesidades reales, desde la cantidad de producto hasta la forma de desenredarlo y secarlo. Conocer tu textura puede ayudarte a evitar errores cotidianos que, en lugar de solucionar el encrespamiento, terminan restándole movimiento, hidratación o resistencia al cabello.