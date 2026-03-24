¿Cortos o largos? Cómo saber qué tipos de aretes me estilizan de acuerdo al largo de mi cuello

Con la llegada de la primavera muchas queremos resaltar los outfits con diversos accesorios, entre ellos está el utilizar aretes llamativos y coloridos, sin embargo, aunque no está mal arriesgarse la mala elección de estos podría desequilibrar tu imagen.

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Aunque casi no se note, los aretes tienen un impacto en cómo se percibe nuestro rostro o cuello, por eso es importante saber si nos favorece el uso de aretes largos o cortos, esto dependiendo del largo de nuestro cuello. Según expertos en imagen coinciden que pequeños cambios en los accesorios pueden estilizar, alargar o equilibrar las facciones de forma sorprendente.

A continuación te presentamos qué tipo de aretes utilizar dependiendo de la longitud del cuello.

Cuello corto:

Si eres de las personas que tiene el cuello corto, la clave está en crear una ilusión óptica de longitud por lo que al utilizar aretes delgados, largos, lisos y en forma vertical o tipo cadena harán que tu cuello se vea estilizado y alargado.

Con el diseño de estos accesorios harás que las miradas se centren hacia abajo, sin embargo, el uso de aretes voluminosos, grandes, anchos o pegados al lóbulo harán que se acorte más el cuello.

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Cuello alargado:

Para las personas que tiene un cuello largo su problema es poder equilibrar proporciones, por lo que se recomienda utilizar aretes cortos, medianos o con volumen ya que visualmente abarcan espacio en tu rostro lo cual provocará que haya armonía físicamente en tu imagen.

Del lado contrario, se recomienda no utilizar aretes excesivamente largos, ya que harán que el cuello se vea mucho más alargado de lo normal.

Los studs, arracadas o aretes con diseños anchos o voluminosos serán los aliados perfectos para resaltar y estilizar sin desproporcionar visualmente tu apariencia.

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Cuello proporcionado:

Uno de los cuellos que la mayoría desearía tener, ya que al ser equilibrado puedes utilizar cualquier diseño, longitud y volumen de arte, se puede experimentar por los discretos hasta los llamativos.

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