Esto pasó en la audiencia de apelación de Héctor “N”

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de Héctor “N”, quien fue condenado por corrupción de menores y fue absuelto por el de abuso sexual. Nuestras cámaras de Ventaneando captaron a Daniela Parra y a su abogada en esta manifestación pacífica que realizaron.

¿Qué dijo Daniela Parra?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Daniela Parra declaró que “hoy es la audiencia para alegatos de la apelación, lo que pasó fue que nosotros apelamos. A mí papá se le dieron 10 años por corrupción de menores, pero lo absolvieron por abuso sexual, entonces lo que estamos aquí apelando es la corrupción de menores y ellas están apelando la absolución por abuso sexual”.

Sobre Ginny Hoffman y Alexa Hoffman, Daniela Parra aseguró que ambas ya deberían estar. “No sé si ellas vengan, que en teoría tendrían que venir también y sería como la primera vez, en teoría porque siempre que se tiene que hacer frente ellas se esconden y no lo ven, pero mi papá está ahí dando la cara, esperando a que se presenten”.

“Aquí ya no podrían porque se supone que si los magistrados pasados fueron imposibilitados, estos son los que tendrían que resolver. Ustedes no lo saben pero mi papá fue el que llevó casi casi toda la audiencia, dio puntos muy importantes. Los puntos muy importantes no solo es lo que dice mi papá, sino las pruebas y de pruebas estamos completamente llenos nosotros”, recalcó Daniela Parra y aseguró que “eso es lo que vieron los magistrados pasados y aun así decidieron no resolver, entonces va de nuevo”.

“Otra vez mi papá a decir todos los puntos que están en la carpeta, que los magistrados no están resolviendo, que el juez de primera estancia no resolvió, bueno, que resolvió a la mitad porque absolvió pero también condenó, entonces ahora es para que revisen bien los puntos, ahora sí uno por uno”, agregó.

¿Qué dijo la abogada de Héctor Parra?

Previo a la audiencia, la abogada de Héctor Parra reveló que este día el caso podría dar un giro: “Venimos positivos, el día de ayer que pasé a ver al señor Héctor, está listo, está ya más que impaciente para que esta audiencia se lleve a cabo. Estamos en espera de que hoy mismo pudiera emitirse el fallo absolutorio, queremos que se modifique la sentencia que ha venido cargando el señor Héctor, de corrupción de menores y queremos que hoy se emita, de ser posible, la sentencia salvo tengan el término por ley”.

“El Código Nacional establece 3 días máximo para escuchar esta sentencia nueva, pero esperamos que hoy mismo, de ser posible, se pueda emitir de parte de la novena sala”. Al preguntarle en caso de que sea positivo el fallo, la abogada espera que “sea una sentencia absolutoria de corrupción de menores y que el señor Héctor Parra quede libre”.

¿En qué terminó la audiencia de Héctor “N”? Al término de la audiencia, Samara Ávila, abogada de Héctor Parra reveló que les fue muy bien en la audiencia, pero hoy no habrá sentencia, sino será hasta el lunes cuando se sepa. Así mismo, declaró que las víctimas no se presentaron a la audiencia.

“Vamos a esperar resolución, hoy no fue resuelto todavía, nos van a tardar los tres días de ley, a más tardar el día lunes estaríamos con la sentencia”, dijo Samara Ávila.

