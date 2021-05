Mateo, padrastro de Lucía, la viola y Juana simplemente no le cree nada.

La ignorancia de Juana provoca que no le preste mayor atención a los cambios de humor de su hija Lucía, quien se da cuenta que no está bien pero no puede identificar el porqué. Lucía huye de su casa y encuentra refugio con Pedro, un indigente que la protege llevándola al refugio de Rosa donde recibe atención psicológica y médica.