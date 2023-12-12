Eugenio Derbez confiesa si le gustaría que Aislinn regrese con Mauricio

Ahora que el actor Mauricio Ochmann confesó estar de nuevo soltero, los rumores han corrido como pólvora y le preguntamos a Eugenio Derbez si le gustaría que entre su hija Aislinn y Ochmann retomaran la relación que tenían. Además, nos habló sobre el incidente que pasó recientemente en el aeropuerto de Nueva York debido a una sandía que le regaló una fan.