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Eugenio Derbez confiesa si le gustaría que Aislinn regrese con Mauricio

Eugenio Derbez confesó si le gustaría o no que su hija Aislinn regresara con Mauricio Ochmann ahora que está soltero de nuevo y su opinión sobre el actor.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Ahora que el actor Mauricio Ochmann confesó estar de nuevo soltero, los rumores han corrido como pólvora y le preguntamos a Eugenio Derbez si le gustaría que entre su hija Aislinn y Ochmann retomaran la relación que tenían. Además, nos habló sobre el incidente que pasó recientemente en el aeropuerto de Nueva York debido a una sandía que le regaló una fan.

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