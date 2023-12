Eugenio Derbez y Alessandra hablan del aparatoso accidente que sufrió el actor

En una entrega más de la entrevista exclusiva que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo le concedieron a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, ambos hablaron sobre lo complicada que fue la vida para ellos tras el aparatoso accidente que sufrió el actor y productor.

¿Qué dijeron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo? Alesandra Rosaldo señaló que “este accidente fue de lo más fuerte que hemos tenido que enfrentar como pareja, es la primera vez, fue la primera vez que lo vi completamente roto de espíritu”.





“(Me accidente fue) En Atlanta, en un pueblito chiquito que se llama Bristol”, declaró Eugenio y reveló que en aquel momento se encontraba únicamente con su hijo Vhadir Derbez. “Para mí fue muy difícil porque mi pobre hijo no sabía qué hacer”.

“El accidente fue un miércoles, llegó conmigo hasta el viernes en la tarde, completamente roto y destrozado. En Atlanta no le quisieron hacer nada porque dijeron: ‘Aquí no tenemos la capacidad’”, agregó Alessandra Rosaldo.

¿Cómo se sentía Eugenio Derbez?

“Los gritos que yo pegaba y le decía (al doctor), ‘por favor duérmanme, mátenme, ya no aguanto’ y ni llorar podía… Finalmente me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar porque ya no había donde meterlo y me dijeron: ‘Qué Dios lo bendiga y vaya a buscar un hospital porque esta fractura está muy complicada’”, añadió Eugenio.

“Fue muy fuerte y cuando por fin lo vi, el pobre llevaba dos días sin bañarse, sin comer”, aseveró Alessandra y Eugenio complemento, asegurando que “me trataron pésimo en el avión, como si yo fuera un pordiosero”.

Alessandra recalcó que del aeropuerto se fueron al hospital donde les recomendaron a un gran cirujano, el cual les dijo que “esta fractura está muy complicada, me tengo que preparar, esta va a ser una cirugía complicada. Voy a tener que reconstruirlo”. Sin embargo, llamó la atención cuando Eugenio reveló que si no funcionaba la reconstrucción, iban a tener que cortarle y le iban a poner un hombro de plástico, con el peligro de que su cuerpo lo rechazara.

¿Cómo la pasó Eugenio Derbez antes de la operación?

Alessandra señaló que esos días Eugenio los pasó prácticamente drogado con opioides para calmar el dolor. Al preguntarles sobre cuánto tiempo duró su operación, la cantante aseveró que como tres horas.

“A las 3 de la tarde me dicen ‘ya se puede llevar al paciente’. Tres, cuatro indicaciones y aquí tiene sus cositas y me lo entregan en silla de ruedas, inconsciente, dormido, ni siquiera se había terminado de despertar de la operación”.

Algo de lo más complejo fue, hacerle frente a las versiones que surgieron sobre su accidente, ya que algunos aseguraron que Eugenio Derbez había atropellado a una personas, incluso que se había agarrado a golpes con su hijo Vadhir. Pero también fue difícil su primer baño después de la operación porque no se podía mover, incluso se le desmayó a Alessandra Rosaldo en la regadera.