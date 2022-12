Eugenio Derbez responde a burlas de Victoria Ruffo con polémico mensaje.

Eugenio Derbez se mantuvo alejado de los reflectores después del accidente que sufrió a consecuencia de estar jugando videojuegos de realidad virtual; sin embargo, hace unos días reapareció en público durante un evento al que asistió como invitado de la reina Leticia de España.

Posteriormente, el actor y comediante regresó esta semana a México para pasar las fiestas decembrinas en compañía de su familia, a su llegada Eugenio, Alessandra y Aitana fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la CDMX con porras.

¿Eugenio Derbez temió perder el brazo? En charla con los medios, Eugenio dijo que pensó que podía perder el brazo porque le iban a poner un hombro: “O sea, se partió en 17 pedazos, el brazo y el hombro. Entonces, sí fue una herida bastante grave, pero afortunadamente y no pasó nada de eso. Ya estoy mejor de ánimo, tuve depresión como un mes, pero ya estoy bien con el apoyo de mi familia, de Alessandra, que estuvo muy pegada a mí, fue mi enfermera, me cargaba, me bañaba, me daba de comer, todo”.

Así mismo, habló sobre los buenos deseos que Victoria Ruffo le envió mientras se encontraba convaleciente: “Se tardó, se tardó en elevar una oración por mí, pero ya lo hizo. No, estoy muy agradecido hoy elevaré una oración por ella de regreso. Oí que dijo que estaba yo viejito y nomás quería recordarle que ella es mayor que yo, entonces yo ya solté”.

¿Qué opina Eugenio Derbez de que Victoria Ruffo podría ser la primera dama de México?

En los últimos días se dio a conocer que Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, puede ser uno de los candidatos a la presidencia de la República para 2024, por ende, la actriz podría convertirse en primera dama.

Por ello, el actor de “No se aceptan devoluciones” se pronunció al respecto y así respondió: “No, luego las actrices no son buenas primeras damas, yo digo que no, mejo no”.

¿Cómo va la recuperación de Eugenio Derbez?

La mejoría de Eugenio Derbez cada vez es más notoria y esto dijo sobre su recuperación: “Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien, es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de 6 meses a 1 año una recuperación”.

El cómico también explicó que tuvo depresión al enterarse que podría perder el brazo. “Si me dio una depresión total porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuanto te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro. Me dio miedo porque se partió en 17 en pedazos el hombro, pero ya estoy bien, ya estoy bien de ánimo, ya estoy bien del brazo, y estoy bien de todo”.