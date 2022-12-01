Eugenio Derbez descarta cualquier controversia con Guillermo del Toro.

Eugenio Derbez, reacciona a la polémica que hace unos días se suscitó en redes sociales a raíz de que Guillermo del Toro se ofreció a financiar las estatuillas del Ariel para que la próxima edición del premio no se cancele, debido a falta de presupuesto.

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Y es que en uno de los mensajes emitidos por el director mexicano se leía:

Ya chole con los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías

En exclusiva para Ventaneando, Eugenio no cree que se trate de una postura en contra de su trabajo, sino que el mensaje del director mexicano se malinterpretó.

Fíjate que, tengo una buena amistad con Guillermo del Toro, los dos vivimos en Los Ángeles, los dos estuvimos ahora que estoy yo en todo el circuito de premios con CODA, nos encontramos en todas las ceremonias de premiación, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, hemos hablado mucho de esta diferencia del cine comercial y del cine de arte, que no tienen por qué estar peleados, porque no habría industria, porque la gente quiere ir al cine a divertirse y no siempre ver películas de arte

Y creo que, esto que salió fue simplemente un reportero o que no está bien documentado y no sabe lo que es la palabra ‘retórica’ o que no leyó bien o qué adrede quiso sacar nota tergiversada y luego, lo peor de todo, es que hay miles de medios que replican la nota del que leyó mal, en lugar de decir ‘A caray déjame ver ¿Qué dijo?, no, este señor entendió mal’

Y lo único que está diciendo Guillermo, que te repito es muy buen amigo mío, ya dejen en paz esta retórica, este discurso vacío de que los Chaparro y los Derbez, el cine está compuesto de muchas piezas. También, hay gente como Tatiana Huezo que decía ‘Hay espacio para los dos, tanto para el cine comercial como para el cine de arte, pero la gente quiere atacar por atacar

Eugenio Derbez platica por primera vez sobre su aparatoso accidente.

Y, por vez primera Eugenio habló con un medio de comunicación sobre su accidente, admitiendo que afortunadamente vivió para contarlo, pues el desenlace pudo haber sido trágico.

Sí, esta es prácticamente la primera entrevista que doy, la verdad es que las primeras semanas, estaba yo prácticamente sedado y dormido, porque tuve cerca de 17 fracturas en el hombro y el brazo, se me partió el brazo, estuve sedado por los dolores. Ahorita ya, me duele nada más cuando lo muevo, ahorita cuando lo muevo, recojo algunas cosas me duele

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Sí, la verdad es que para mí esto fue como un parón que me dio el universo, la vida, para replantearme muchas cosas, sigo preguntándome bien ‘¿Qué tanto hay detrás de este accidente?’ Y creo que hay muchas lecciones que aprender, pero una de ellas: valorar más el tiempo que tienes y cuidarte, también, porque yo siempre he sido muy arriesgado