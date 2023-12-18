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FOTOS | Eugenio Derbez pidió que lo mataran luego de su accidente de hombro

Eugenio Derbez reveló detalles que no se sabían de la fractura múltiple que sufrió en el hombro en agosto de 2022, ¡pidió que lo mataran! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Eugenio y Fiona.jpg
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Eugenio en el día del padre.jpg
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Eugenio billar.jpg
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