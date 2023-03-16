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FOTOS | Eugenio Derbez sintió que su hijo Vadhir iba a morir tras una fuerte caída.

El actor y comediante contó la experiencia más dura que vivió como padre durante un viaje.

Por: TV Azteca

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