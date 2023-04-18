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FOTOS | Ex de Nodal envía mensaje "urgente" a Belinda tras anuncio de embarazo de Cazzu.

Estibaliz Bandiola y Belinda intercambiaron mensajes casualmente el día que Cazzu anunció que iba a darle un hijo a Nodal.

Por: Maribel Velázquez

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