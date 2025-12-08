Exatlón México | Mejores Momentos | “Cayó un soldado mágico”: El Equipo Rojo se desmorona tras la salida de Edna en Exatlón México

La semana 10 de Exatlón México dejó uno de sus momentos más intensos cuando “cayó un soldado mágico”: la eliminación de Edna, la primera mujer del Equipo Rojo en abandonar la competencia esta temporada, provocando un evidente impacto emocional entre sus compañeros, quienes entraron en pánico mientras Paulette cuestionaba cómo funcionaría ahora el equipo sin ella.