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FOTOS | Resumen Batalla de los All Star en Exatlón 22 febrero 2023.

De nueva cuenta los Famosos y Contendientes se enfrentaron en la Batalla de los All Star. La contienda se vio dominante por los azules Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Las mujeres salen a conseguir medalla. Valery es de las mejor tiempo.jpg
2 Las atletas con mejor tiempo se llevarán medalla. Valeria lo hace bastante bien aunque hace más de dos minutos.jpg
3 Nataly también hace más de dos minutos ya en la línea de tiro.jpg
4 Jazmín queda descalificada por hacer mayor tiempo.jpg
5 Evelyn sorprende con su tiempo y de momento califica. Sacando a Valeria de la competencia.jpg
6 Para Liliana el tiempo también se agota y queda fuera.jpg
7 Sol logra tiempazo y deja fuera a Nataly de la competencia.jpg
8 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no pasa a la siguiente ronda.jpg
9 Melisa realiza un buen circuito pero en línea de tiro es descalificada por tiempo.jpg
10 Sorprendentemente el tiempo no estuvo a favor de Mati y queda fuera de las medallas.jpg
11 Al final Evelyn se llevó el oro, Valery la plata y Sol el bronce en Exatlón All Star.jpg
12 Es el turno de los hombres para ir por medalla y Heliud abre la pista.jpg
13 En su turno Lino hace buen tiempo.jpg
14 El tercero en el circuito es Keno quehace buenos lanzamientos.jpg
15 Koke logra una mejor marca y Keno queda fuera.jpg
16 Fogel da su mejor esfuerzo pero en línea de tiro se le acaba el tiempo.jpg
17 Andrés logró una buena carrera pero tampoco se le dio el tiro y queda eliminado.jpg
18 Omar sorprende en el lanzamiento y deja fuera a Lino.jpg
19 Pese a que tiene un gran tiro, Pato no logra calificar.jpg
20 La Bestia sale a toda carrera pero el tiempo guillotina se detiene y es descalificado.jpg
21 Josué demuestra su tiro de poder con tiempazo y deja a Koke fuera.jpg
22 Finalmente, Omar se lleva el oro, Heliud la plata y Josué el bronce.jpg
23 Más tarde los atletas se enfrentan en la Batalla de los All Star que se juega por tripletas.jpg
24 Los azules abren el marcador entregando el primer punto.jpg
25 Hasta ese momento el marcador 0 a 5 y los rojos siguen si dar punto.jpg
26 A lo largo de la noche los azules dominan y es la tripleta de Heliud, Mati y Tzasna que logran un punto rojo.jpg
27 Contendientes ya tiene bastante ventaja sobre los rojos.jpg
28 Famosos dan su mejor esfuerzo pero no logran subir en el marcador.jpg
29 El punto de la victoria lo entrega La Bestia, Valery y Keno.jpg
30 Azules ganan de nuevo la Batalla de los All Star.jpg
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1 Las mujeres salen a conseguir medalla. Valery es de las mejor tiempo.jpg
2 Las atletas con mejor tiempo se llevarán medalla. Valeria lo hace bastante bien aunque hace más de dos minutos.jpg
3 Nataly también hace más de dos minutos ya en la línea de tiro.jpg
4 Jazmín queda descalificada por hacer mayor tiempo.jpg
5 Evelyn sorprende con su tiempo y de momento califica. Sacando a Valeria de la competencia.jpg
6 Para Liliana el tiempo también se agota y queda fuera.jpg
7 Sol logra tiempazo y deja fuera a Nataly de la competencia.jpg
8 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no pasa a la siguiente ronda.jpg
9 Melisa realiza un buen circuito pero en línea de tiro es descalificada por tiempo.jpg
10 Sorprendentemente el tiempo no estuvo a favor de Mati y queda fuera de las medallas.jpg
11 Al final Evelyn se llevó el oro, Valery la plata y Sol el bronce en Exatlón All Star.jpg
12 Es el turno de los hombres para ir por medalla y Heliud abre la pista.jpg
13 En su turno Lino hace buen tiempo.jpg
14 El tercero en el circuito es Keno quehace buenos lanzamientos.jpg
15 Koke logra una mejor marca y Keno queda fuera.jpg
16 Fogel da su mejor esfuerzo pero en línea de tiro se le acaba el tiempo.jpg
17 Andrés logró una buena carrera pero tampoco se le dio el tiro y queda eliminado.jpg
18 Omar sorprende en el lanzamiento y deja fuera a Lino.jpg
19 Pese a que tiene un gran tiro, Pato no logra calificar.jpg
20 La Bestia sale a toda carrera pero el tiempo guillotina se detiene y es descalificado.jpg
21 Josué demuestra su tiro de poder con tiempazo y deja a Koke fuera.jpg
22 Finalmente, Omar se lleva el oro, Heliud la plata y Josué el bronce.jpg
23 Más tarde los atletas se enfrentan en la Batalla de los All Star que se juega por tripletas.jpg
24 Los azules abren el marcador entregando el primer punto.jpg
25 Hasta ese momento el marcador 0 a 5 y los rojos siguen si dar punto.jpg
26 A lo largo de la noche los azules dominan y es la tripleta de Heliud, Mati y Tzasna que logran un punto rojo.jpg
27 Contendientes ya tiene bastante ventaja sobre los rojos.jpg
28 Famosos dan su mejor esfuerzo pero no logran subir en el marcador.jpg
29 El punto de la victoria lo entrega La Bestia, Valery y Keno.jpg
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1 Las mujeres salen a conseguir medalla. Valery es de las mejor tiempo.jpg
2 Las atletas con mejor tiempo se llevarán medalla. Valeria lo hace bastante bien aunque hace más de dos minutos.jpg
3 Nataly también hace más de dos minutos ya en la línea de tiro.jpg
4 Jazmín queda descalificada por hacer mayor tiempo.jpg
5 Evelyn sorprende con su tiempo y de momento califica. Sacando a Valeria de la competencia.jpg
6 Para Liliana el tiempo también se agota y queda fuera.jpg
7 Sol logra tiempazo y deja fuera a Nataly de la competencia.jpg
8 Tzasna da su mejor esfuerzo pero no pasa a la siguiente ronda.jpg
9 Melisa realiza un buen circuito pero en línea de tiro es descalificada por tiempo.jpg
10 Sorprendentemente el tiempo no estuvo a favor de Mati y queda fuera de las medallas.jpg
11 Al final Evelyn se llevó el oro, Valery la plata y Sol el bronce en Exatlón All Star.jpg
12 Es el turno de los hombres para ir por medalla y Heliud abre la pista.jpg
13 En su turno Lino hace buen tiempo.jpg
14 El tercero en el circuito es Keno quehace buenos lanzamientos.jpg
15 Koke logra una mejor marca y Keno queda fuera.jpg
16 Fogel da su mejor esfuerzo pero en línea de tiro se le acaba el tiempo.jpg
17 Andrés logró una buena carrera pero tampoco se le dio el tiro y queda eliminado.jpg
18 Omar sorprende en el lanzamiento y deja fuera a Lino.jpg
19 Pese a que tiene un gran tiro, Pato no logra calificar.jpg
20 La Bestia sale a toda carrera pero el tiempo guillotina se detiene y es descalificado.jpg
21 Josué demuestra su tiro de poder con tiempazo y deja a Koke fuera.jpg
22 Finalmente, Omar se lleva el oro, Heliud la plata y Josué el bronce.jpg
23 Más tarde los atletas se enfrentan en la Batalla de los All Star que se juega por tripletas.jpg
24 Los azules abren el marcador entregando el primer punto.jpg
25 Hasta ese momento el marcador 0 a 5 y los rojos siguen si dar punto.jpg
26 A lo largo de la noche los azules dominan y es la tripleta de Heliud, Mati y Tzasna que logran un punto rojo.jpg
27 Contendientes ya tiene bastante ventaja sobre los rojos.jpg
28 Famosos dan su mejor esfuerzo pero no logran subir en el marcador.jpg
29 El punto de la victoria lo entrega La Bestia, Valery y Keno.jpg
30 Azules ganan de nuevo la Batalla de los All Star.jpg

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