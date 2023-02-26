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FOTOS | Resumen Duelo Eliminación Exatlón All Star 26 febrero 2023.

Rojos y Azules regresaron para el desempate en el tercer duelo por la Supervivencia. Los Famosos perdieron y fue Valeria quien dijo adiós a Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia el tercer duelo por la Supervivencia, las mujeres rojas están en peligro.jpg
2 Los hombres azules están en riesgo y se juegan el desempate en Exatlón All Star.jpg
3 Josué abre la pista y al llegar a zona de tiro no logra anotar el aro.jpg
4 Es Keno quien tiene mejor puntería y entrega primer punto azul.jpg
5 En el siguiente duelo Dynamom sale primero del estanque.jpg
6 Lili se recupera en la línea de tiro y es punto azul.jpg
7 Omar se atrasa en el circuito pero da su mejor esfuerzo para alcanzar a su rival.jpg
8 Raptor toma gran ventaja y en línea de tiro soprende con su puntería.jpg
9 Mati y Evelyn salen a toda potencia del tobogán y al final la roja pierde el punto.jpg
10 Koke y Heliud salen al parejo del estanque y en este duelo los rojos siguen sin obtener punto.jpg
11 Valery celebra su victoria contra Tzasna.jpg
11 La Bestia da un increíble salto al agua y en su turno entrega el séptimo punto azul.jpg
13 Sol mantiene la racha azul y vence a Melisa en su ronda.jpg
14 Es en el noveno enfrentamiento en donde Pato por fin entrega el primer punto rojo.jpg
15 Heliud repite carrera, pero vuelve a perder contra la Bestia.jpg
16 Contendientes ganan la tercera serie por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
17 Inicia la ceremonia del duelo de eliminación y Rosique anuncia a las competidoras que irán a la pista.jpg
18 Los azules se encuentran tranquilos de no perder a nadie más esta semana.jpg
19 Valeria es la menos votada y Jazmín la de menor rendimiento y se enfrentarán cada una con 6 vidas.jpg
20 Jaz sale al circuito de Exatlón City con todas las ganas de quedarse.jpg
21 Valeria viene con toda la energía de ser finalista de la última temporada del reality.jpg
22 Valeria gana la primera ronda y Jaz se queda con 5 vidas.jpg
23 Black Payén ha hecho un gran trabajo y durante y vuelve a quitarle una vida a Rugby Girl.jpg
24 Valeria ha batallado con su lesión en la rodilla a lo largo de Exatlón All Star.jpg
25 Jaz que se encuentra en buena forma física se recupera en la carrera.jpg
26 Black Belt termina perdiendo las siguientes carreras.jpg
27 Jaz tira para salvarse y termina eliminando a Valeria.jpg
28 Valeria se siente orgullosa de su paso por Exatlón.jpg
29 Heliud le entrega una cinta a Valeria en honor a su deporte.jpg
30 Black Payén le dice adiós a la competencia en Exatlón All Star.jpg
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1 Inicia el tercer duelo por la Supervivencia, las mujeres rojas están en peligro.jpg
2 Los hombres azules están en riesgo y se juegan el desempate en Exatlón All Star.jpg
3 Josué abre la pista y al llegar a zona de tiro no logra anotar el aro.jpg
4 Es Keno quien tiene mejor puntería y entrega primer punto azul.jpg
5 En el siguiente duelo Dynamom sale primero del estanque.jpg
6 Lili se recupera en la línea de tiro y es punto azul.jpg
7 Omar se atrasa en el circuito pero da su mejor esfuerzo para alcanzar a su rival.jpg
8 Raptor toma gran ventaja y en línea de tiro soprende con su puntería.jpg
9 Mati y Evelyn salen a toda potencia del tobogán y al final la roja pierde el punto.jpg
10 Koke y Heliud salen al parejo del estanque y en este duelo los rojos siguen sin obtener punto.jpg
11 Valery celebra su victoria contra Tzasna.jpg
11 La Bestia da un increíble salto al agua y en su turno entrega el séptimo punto azul.jpg
13 Sol mantiene la racha azul y vence a Melisa en su ronda.jpg
14 Es en el noveno enfrentamiento en donde Pato por fin entrega el primer punto rojo.jpg
15 Heliud repite carrera, pero vuelve a perder contra la Bestia.jpg
16 Contendientes ganan la tercera serie por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
17 Inicia la ceremonia del duelo de eliminación y Rosique anuncia a las competidoras que irán a la pista.jpg
18 Los azules se encuentran tranquilos de no perder a nadie más esta semana.jpg
19 Valeria es la menos votada y Jazmín la de menor rendimiento y se enfrentarán cada una con 6 vidas.jpg
20 Jaz sale al circuito de Exatlón City con todas las ganas de quedarse.jpg
21 Valeria viene con toda la energía de ser finalista de la última temporada del reality.jpg
22 Valeria gana la primera ronda y Jaz se queda con 5 vidas.jpg
23 Black Payén ha hecho un gran trabajo y durante y vuelve a quitarle una vida a Rugby Girl.jpg
24 Valeria ha batallado con su lesión en la rodilla a lo largo de Exatlón All Star.jpg
25 Jaz que se encuentra en buena forma física se recupera en la carrera.jpg
26 Black Belt termina perdiendo las siguientes carreras.jpg
27 Jaz tira para salvarse y termina eliminando a Valeria.jpg
28 Valeria se siente orgullosa de su paso por Exatlón.jpg
29 Heliud le entrega una cinta a Valeria en honor a su deporte.jpg
30 Black Payén le dice adiós a la competencia en Exatlón All Star.jpg
1 Inicia el tercer duelo por la Supervivencia, las mujeres rojas están en peligro.jpg
2 Los hombres azules están en riesgo y se juegan el desempate en Exatlón All Star.jpg
3 Josué abre la pista y al llegar a zona de tiro no logra anotar el aro.jpg
4 Es Keno quien tiene mejor puntería y entrega primer punto azul.jpg
5 En el siguiente duelo Dynamom sale primero del estanque.jpg
6 Lili se recupera en la línea de tiro y es punto azul.jpg
7 Omar se atrasa en el circuito pero da su mejor esfuerzo para alcanzar a su rival.jpg
8 Raptor toma gran ventaja y en línea de tiro soprende con su puntería.jpg
9 Mati y Evelyn salen a toda potencia del tobogán y al final la roja pierde el punto.jpg
10 Koke y Heliud salen al parejo del estanque y en este duelo los rojos siguen sin obtener punto.jpg
11 Valery celebra su victoria contra Tzasna.jpg
11 La Bestia da un increíble salto al agua y en su turno entrega el séptimo punto azul.jpg
13 Sol mantiene la racha azul y vence a Melisa en su ronda.jpg
14 Es en el noveno enfrentamiento en donde Pato por fin entrega el primer punto rojo.jpg
15 Heliud repite carrera, pero vuelve a perder contra la Bestia.jpg
16 Contendientes ganan la tercera serie por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
17 Inicia la ceremonia del duelo de eliminación y Rosique anuncia a las competidoras que irán a la pista.jpg
18 Los azules se encuentran tranquilos de no perder a nadie más esta semana.jpg
19 Valeria es la menos votada y Jazmín la de menor rendimiento y se enfrentarán cada una con 6 vidas.jpg
20 Jaz sale al circuito de Exatlón City con todas las ganas de quedarse.jpg
21 Valeria viene con toda la energía de ser finalista de la última temporada del reality.jpg
22 Valeria gana la primera ronda y Jaz se queda con 5 vidas.jpg
23 Black Payén ha hecho un gran trabajo y durante y vuelve a quitarle una vida a Rugby Girl.jpg
24 Valeria ha batallado con su lesión en la rodilla a lo largo de Exatlón All Star.jpg
25 Jaz que se encuentra en buena forma física se recupera en la carrera.jpg
26 Black Belt termina perdiendo las siguientes carreras.jpg
27 Jaz tira para salvarse y termina eliminando a Valeria.jpg
28 Valeria se siente orgullosa de su paso por Exatlón.jpg
29 Heliud le entrega una cinta a Valeria en honor a su deporte.jpg
30 Black Payén le dice adiós a la competencia en Exatlón All Star.jpg

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