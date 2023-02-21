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FOTOS | Resumen Duelo Enigmas del Exatlón All Star 21 febrero 2023.

Los atletas vivieron un emocionante Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star. Tras la estrategia de los fans invitados, fueron los azules quienes vencieron.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique explica la dinámica del Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star.jpg
2 Son los fans del programa quienes eligen los duelos en el circuito.jpg
3 Los atletas están listos para salir al Circuito del Submarino.jpg
4 Al primero que escogen los fans es a Keno.jpg
5 Lino sale de la alberca dispuesto a darlo todo.jpg
6 Playmaker encuentra mejor el sistema en línea de tiro y entrega el primer punto.jpg
7 Dynamom llega con toda la potencia y toma ventaja.jpg
8 Valery logra salir primero que Nataly y llega antes a línea de tiro.jpg
9 Suelta Nataly la estafeta y es primer punto rojo.jpg
10 Dynamom celebra su victoria.jpg
11 La Bestia se acopla mejor al mecanismo de tiro.jpg
12 David celebra el segundo punto azul.jpg
13 La campeona de la quinta temporada llega primero a línea de tiro.jpg
14 Tiger va encontrando el tiro.jpg
15 El marcador se coloca 3 a 1 favos azules.jpg
16 Andrés dan un gran salto a la piscina y toma ventaja.jpg
17 Pero Red Dragon responde en el tiro.jpg
18 Josué entrega el segundo punto rojo.jpg
19 Terminator viene con todo en el circuito.jpg
20 Sniper se concentra en su carrera contra Mati.jpg
21 ¡This is showtime! Mati entrega su punto y celebra.jpg
22 Rojos y Azules salen a competir por toda la fanaticada de Exatlón All Star.jpg
23 Fogel necesita crecer en sus carreras y dar puntos.jpg
24 ¡Ven, ven, ven, animalito ven! Black Charro gana la carrera y es cuarto punto rojo.jpg
25 Los azules ya llevan ventaja de 6 puntos y Pato viene dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
26 Pero el bien amado, David sale a toda velocidad y entrega el match point.jpg
27 Sniper va muy al parejo de Valeria.jpg
28 Pero Valeria es dominante e impide la victoria azul.jpg
29 Es en la carrera del Hechicero del Aire contra Josué, que los azules se llevan la victoria.jpg
30 Azules ganan el Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star.jpg
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1 Rosique explica la dinámica del Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star.jpg
2 Son los fans del programa quienes eligen los duelos en el circuito.jpg
3 Los atletas están listos para salir al Circuito del Submarino.jpg
4 Al primero que escogen los fans es a Keno.jpg
5 Lino sale de la alberca dispuesto a darlo todo.jpg
6 Playmaker encuentra mejor el sistema en línea de tiro y entrega el primer punto.jpg
7 Dynamom llega con toda la potencia y toma ventaja.jpg
8 Valery logra salir primero que Nataly y llega antes a línea de tiro.jpg
9 Suelta Nataly la estafeta y es primer punto rojo.jpg
10 Dynamom celebra su victoria.jpg
11 La Bestia se acopla mejor al mecanismo de tiro.jpg
12 David celebra el segundo punto azul.jpg
13 La campeona de la quinta temporada llega primero a línea de tiro.jpg
14 Tiger va encontrando el tiro.jpg
15 El marcador se coloca 3 a 1 favos azules.jpg
16 Andrés dan un gran salto a la piscina y toma ventaja.jpg
17 Pero Red Dragon responde en el tiro.jpg
18 Josué entrega el segundo punto rojo.jpg
19 Terminator viene con todo en el circuito.jpg
20 Sniper se concentra en su carrera contra Mati.jpg
21 ¡This is showtime! Mati entrega su punto y celebra.jpg
22 Rojos y Azules salen a competir por toda la fanaticada de Exatlón All Star.jpg
23 Fogel necesita crecer en sus carreras y dar puntos.jpg
24 ¡Ven, ven, ven, animalito ven! Black Charro gana la carrera y es cuarto punto rojo.jpg
25 Los azules ya llevan ventaja de 6 puntos y Pato viene dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
26 Pero el bien amado, David sale a toda velocidad y entrega el match point.jpg
27 Sniper va muy al parejo de Valeria.jpg
28 Pero Valeria es dominante e impide la victoria azul.jpg
29 Es en la carrera del Hechicero del Aire contra Josué, que los azules se llevan la victoria.jpg
30 Azules ganan el Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star.jpg
1 Rosique explica la dinámica del Duelo de los Enigmas en Exatlón All Star.jpg
2 Son los fans del programa quienes eligen los duelos en el circuito.jpg
3 Los atletas están listos para salir al Circuito del Submarino.jpg
4 Al primero que escogen los fans es a Keno.jpg
5 Lino sale de la alberca dispuesto a darlo todo.jpg
6 Playmaker encuentra mejor el sistema en línea de tiro y entrega el primer punto.jpg
7 Dynamom llega con toda la potencia y toma ventaja.jpg
8 Valery logra salir primero que Nataly y llega antes a línea de tiro.jpg
9 Suelta Nataly la estafeta y es primer punto rojo.jpg
10 Dynamom celebra su victoria.jpg
11 La Bestia se acopla mejor al mecanismo de tiro.jpg
12 David celebra el segundo punto azul.jpg
13 La campeona de la quinta temporada llega primero a línea de tiro.jpg
14 Tiger va encontrando el tiro.jpg
15 El marcador se coloca 3 a 1 favos azules.jpg
16 Andrés dan un gran salto a la piscina y toma ventaja.jpg
17 Pero Red Dragon responde en el tiro.jpg
18 Josué entrega el segundo punto rojo.jpg
19 Terminator viene con todo en el circuito.jpg
20 Sniper se concentra en su carrera contra Mati.jpg
21 ¡This is showtime! Mati entrega su punto y celebra.jpg
22 Rojos y Azules salen a competir por toda la fanaticada de Exatlón All Star.jpg
23 Fogel necesita crecer en sus carreras y dar puntos.jpg
24 ¡Ven, ven, ven, animalito ven! Black Charro gana la carrera y es cuarto punto rojo.jpg
25 Los azules ya llevan ventaja de 6 puntos y Pato viene dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
26 Pero el bien amado, David sale a toda velocidad y entrega el match point.jpg
27 Sniper va muy al parejo de Valeria.jpg
28 Pero Valeria es dominante e impide la victoria azul.jpg
29 Es en la carrera del Hechicero del Aire contra Josué, que los azules se llevan la victoria.jpg
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