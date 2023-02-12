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FOTOS | Resumen Duelo Eliminación de Exatlón All Star 12 febrero 2023.

Los atletas tuvieron un emocionante y reñido duelo por la supervivencia. Los azules perdieron y Keno y Dan tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Los atletas de Exatlón All Star se enfrentan a la tercera serie por la Supervivencia.jpg
2 El equipo que pierda esta serie se va a duelo de eliminación.jpg
3 Velociraptor es el primero en pasar por el Circuito de Crossfit.jpg
4 Omar va con todo para vencer a su rival.jpg
5 El primer punto es para Velociraptor y su equipo.jpg
6 Tzasna llegó con toda la potencia a la línea de tiro.jpg
7 Pero fue Liliana quien conquistó el segundo punto azul.jpg
8 Es el turno del Relámpago azul en la pista.jpg
9 Black Panther es dominante y entrega el primer punto rojo.jpg
10 Dynamom busca más puntos para los rojos.jpg
11 A Natali se le dificulta la carrera y el circuito.jpg
12 Natali sufre una caída, pero afortunadamente no fue de gravedad y continúa.jpg
13 Nataly anota el segundo punto rojo.jpg
14 Pato y Keno se enfrentan en el circuito.jpg
15 Capitán Araujo demostró por qué es el gran campeón de Exatlón.jpg
16 Sniper demostró su tiro de poder y da el tercer punto azul.jpg
17 Red Dragon y el Hechicero del Aire se enfrentan en una emocionante carrera.jpg
18 Koke lo da todo en línea de tiro.jpg
19 Es Josué quien vence a Koke y sube el marcador rojo.jpg
20 La racha roja continúa y Terminator entrega poderoso punto.jpg
21 Andrés no está dispuesto a perder más y le gana a Pato Araujo.jpg
22 Fogel lo hace excelente y vence a Lino.jpg
23 Valery logra empatar el marcador 6 a 6.jpg
24 El juego termina en relevos y son los rojos quienes ganan la supervivencia.jpg
25 Dan Noyola y Keno van a duelo de eliminación por ser los de menor rendimiento.jpg
26 Keno sale con todo para permenecer en Exatlón All Star.jpg
27 Dan no quiere irse pero a lo largo de las carreras no se le da el tiro.jpg
26 Keno resulta ser mejor en línea de tiro y al final se queda con 5 vidas de 6 que tenía.jpg
29 Tristemente Dan Noyola se convierte en el primer eliminado de Exatlón All Star.jpg
30 Relámpago azul le dijo adiós a la competencia luego de un gran esfuerzo.jpg
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1 Los atletas de Exatlón All Star se enfrentan a la tercera serie por la Supervivencia.jpg
2 El equipo que pierda esta serie se va a duelo de eliminación.jpg
3 Velociraptor es el primero en pasar por el Circuito de Crossfit.jpg
4 Omar va con todo para vencer a su rival.jpg
5 El primer punto es para Velociraptor y su equipo.jpg
6 Tzasna llegó con toda la potencia a la línea de tiro.jpg
7 Pero fue Liliana quien conquistó el segundo punto azul.jpg
8 Es el turno del Relámpago azul en la pista.jpg
9 Black Panther es dominante y entrega el primer punto rojo.jpg
10 Dynamom busca más puntos para los rojos.jpg
11 A Natali se le dificulta la carrera y el circuito.jpg
12 Natali sufre una caída, pero afortunadamente no fue de gravedad y continúa.jpg
13 Nataly anota el segundo punto rojo.jpg
14 Pato y Keno se enfrentan en el circuito.jpg
15 Capitán Araujo demostró por qué es el gran campeón de Exatlón.jpg
16 Sniper demostró su tiro de poder y da el tercer punto azul.jpg
17 Red Dragon y el Hechicero del Aire se enfrentan en una emocionante carrera.jpg
18 Koke lo da todo en línea de tiro.jpg
19 Es Josué quien vence a Koke y sube el marcador rojo.jpg
20 La racha roja continúa y Terminator entrega poderoso punto.jpg
21 Andrés no está dispuesto a perder más y le gana a Pato Araujo.jpg
22 Fogel lo hace excelente y vence a Lino.jpg
23 Valery logra empatar el marcador 6 a 6.jpg
24 El juego termina en relevos y son los rojos quienes ganan la supervivencia.jpg
25 Dan Noyola y Keno van a duelo de eliminación por ser los de menor rendimiento.jpg
26 Keno sale con todo para permenecer en Exatlón All Star.jpg
27 Dan no quiere irse pero a lo largo de las carreras no se le da el tiro.jpg
26 Keno resulta ser mejor en línea de tiro y al final se queda con 5 vidas de 6 que tenía.jpg
29 Tristemente Dan Noyola se convierte en el primer eliminado de Exatlón All Star.jpg
30 Relámpago azul le dijo adiós a la competencia luego de un gran esfuerzo.jpg
1 Los atletas de Exatlón All Star se enfrentan a la tercera serie por la Supervivencia.jpg
2 El equipo que pierda esta serie se va a duelo de eliminación.jpg
3 Velociraptor es el primero en pasar por el Circuito de Crossfit.jpg
4 Omar va con todo para vencer a su rival.jpg
5 El primer punto es para Velociraptor y su equipo.jpg
6 Tzasna llegó con toda la potencia a la línea de tiro.jpg
7 Pero fue Liliana quien conquistó el segundo punto azul.jpg
8 Es el turno del Relámpago azul en la pista.jpg
9 Black Panther es dominante y entrega el primer punto rojo.jpg
10 Dynamom busca más puntos para los rojos.jpg
11 A Natali se le dificulta la carrera y el circuito.jpg
12 Natali sufre una caída, pero afortunadamente no fue de gravedad y continúa.jpg
13 Nataly anota el segundo punto rojo.jpg
14 Pato y Keno se enfrentan en el circuito.jpg
15 Capitán Araujo demostró por qué es el gran campeón de Exatlón.jpg
16 Sniper demostró su tiro de poder y da el tercer punto azul.jpg
17 Red Dragon y el Hechicero del Aire se enfrentan en una emocionante carrera.jpg
18 Koke lo da todo en línea de tiro.jpg
19 Es Josué quien vence a Koke y sube el marcador rojo.jpg
20 La racha roja continúa y Terminator entrega poderoso punto.jpg
21 Andrés no está dispuesto a perder más y le gana a Pato Araujo.jpg
22 Fogel lo hace excelente y vence a Lino.jpg
23 Valery logra empatar el marcador 6 a 6.jpg
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25 Dan Noyola y Keno van a duelo de eliminación por ser los de menor rendimiento.jpg
26 Keno sale con todo para permenecer en Exatlón All Star.jpg
27 Dan no quiere irse pero a lo largo de las carreras no se le da el tiro.jpg
26 Keno resulta ser mejor en línea de tiro y al final se queda con 5 vidas de 6 que tenía.jpg
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