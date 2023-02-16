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FOTOS | Resumen Supervivencia de Exatlón All Star 16 febrero 2023.

Atletas jugaron por la primera serie de supervivencia donde las mujeres están en riesgo. Los celestes dominaron y se llevaron la victoria en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique da inicio a la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Todas las mujeres están en riesgo.jpg
3 La de menor rendimiento y la menos votada por el público irá a duelo de eliminación.jpg
4 La Bestia y Omar empiezan la competencia en el Circuito del Deshuesadero.jpg
5 David gana y celebra el primer punto de los azules.jpg
6 Dynamom sale dispuesta a ganar.jpg
7 Natali necesita puntos para subir en el marcador.jpg
8 A Nataly se le da el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
9 Capitán Araujo demuestra que aún puede dar batalla.jpg
10 Keno se puso muy parejo con Pato en la línea de tiro.jpg
11 Jaz pasa con toda la energía el circuito.jpg
12 El tiro de poder de Sniper es inminente y entrega el segundo punto azul.jpg
13 Koke se ha convertido en un gran atleta que siempre ofrece una gran competencia.jpg
14 Lino se atrasa en la carrera y llega demasiado tarde a línea de tiro.jpg
15 El hechicero del aire hace una gran pirueta para celebrar su punto.jpg
16 Viene Mati para poner a arder la pista.jpg
17 Valery ya ha tenido varios enfrentamientos con Terminator.jpg
18 Mati llega con tiro fino y hace perfect.jpg
19 El Aún Pirata suelta el brazo en línea de tiro y vence por mucho a Velociraptor.jpg
20 Melisa sale a la carrera aunque tiene sentido el tobillo.jpg
21 Triple Jumper se lleva el cuarto punto azul.jpg
22 La Bestia pasa ligero y electrizante el circuito.jpg
23 Con su gran tiro de poder Pato se lleva el puntaje.jpg
24 Koke lo hace mejor en el tiro y le gana a Red Dragon.jpg
25 Natali necesita puntos individuales.jpg
26 Azules celebran el punto de Natali sobre Valeria.jpg
27 Keno da el match point a su equipo.jpg
28 Mati evita la derrota y le gana a Evelyn.jpg
29 Al final Koke le gana a Heliud.jpg
30 Azules ganan la primera serie por la supervivencia.jpg
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1 Rosique da inicio a la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Todas las mujeres están en riesgo.jpg
3 La de menor rendimiento y la menos votada por el público irá a duelo de eliminación.jpg
4 La Bestia y Omar empiezan la competencia en el Circuito del Deshuesadero.jpg
5 David gana y celebra el primer punto de los azules.jpg
6 Dynamom sale dispuesta a ganar.jpg
7 Natali necesita puntos para subir en el marcador.jpg
8 A Nataly se le da el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
9 Capitán Araujo demuestra que aún puede dar batalla.jpg
10 Keno se puso muy parejo con Pato en la línea de tiro.jpg
11 Jaz pasa con toda la energía el circuito.jpg
12 El tiro de poder de Sniper es inminente y entrega el segundo punto azul.jpg
13 Koke se ha convertido en un gran atleta que siempre ofrece una gran competencia.jpg
14 Lino se atrasa en la carrera y llega demasiado tarde a línea de tiro.jpg
15 El hechicero del aire hace una gran pirueta para celebrar su punto.jpg
16 Viene Mati para poner a arder la pista.jpg
17 Valery ya ha tenido varios enfrentamientos con Terminator.jpg
18 Mati llega con tiro fino y hace perfect.jpg
19 El Aún Pirata suelta el brazo en línea de tiro y vence por mucho a Velociraptor.jpg
20 Melisa sale a la carrera aunque tiene sentido el tobillo.jpg
21 Triple Jumper se lleva el cuarto punto azul.jpg
22 La Bestia pasa ligero y electrizante el circuito.jpg
23 Con su gran tiro de poder Pato se lleva el puntaje.jpg
24 Koke lo hace mejor en el tiro y le gana a Red Dragon.jpg
25 Natali necesita puntos individuales.jpg
26 Azules celebran el punto de Natali sobre Valeria.jpg
27 Keno da el match point a su equipo.jpg
28 Mati evita la derrota y le gana a Evelyn.jpg
29 Al final Koke le gana a Heliud.jpg
30 Azules ganan la primera serie por la supervivencia.jpg
1 Rosique da inicio a la primera serie por la Supervivencia.jpg
2 Todas las mujeres están en riesgo.jpg
3 La de menor rendimiento y la menos votada por el público irá a duelo de eliminación.jpg
4 La Bestia y Omar empiezan la competencia en el Circuito del Deshuesadero.jpg
5 David gana y celebra el primer punto de los azules.jpg
6 Dynamom sale dispuesta a ganar.jpg
7 Natali necesita puntos para subir en el marcador.jpg
8 A Nataly se le da el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
9 Capitán Araujo demuestra que aún puede dar batalla.jpg
10 Keno se puso muy parejo con Pato en la línea de tiro.jpg
11 Jaz pasa con toda la energía el circuito.jpg
12 El tiro de poder de Sniper es inminente y entrega el segundo punto azul.jpg
13 Koke se ha convertido en un gran atleta que siempre ofrece una gran competencia.jpg
14 Lino se atrasa en la carrera y llega demasiado tarde a línea de tiro.jpg
15 El hechicero del aire hace una gran pirueta para celebrar su punto.jpg
16 Viene Mati para poner a arder la pista.jpg
17 Valery ya ha tenido varios enfrentamientos con Terminator.jpg
18 Mati llega con tiro fino y hace perfect.jpg
19 El Aún Pirata suelta el brazo en línea de tiro y vence por mucho a Velociraptor.jpg
20 Melisa sale a la carrera aunque tiene sentido el tobillo.jpg
21 Triple Jumper se lleva el cuarto punto azul.jpg
22 La Bestia pasa ligero y electrizante el circuito.jpg
23 Con su gran tiro de poder Pato se lleva el puntaje.jpg
24 Koke lo hace mejor en el tiro y le gana a Red Dragon.jpg
25 Natali necesita puntos individuales.jpg
26 Azules celebran el punto de Natali sobre Valeria.jpg
27 Keno da el match point a su equipo.jpg
28 Mati evita la derrota y le gana a Evelyn.jpg
29 Al final Koke le gana a Heliud.jpg
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