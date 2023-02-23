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FOTOS | Resumen por la Supervivencia Exatlón All Star 23 febrero 2023.

Los atletas se enfrentaron en la primera serie por la Supervivencia. Luego de una competencia reñida, los Famosos ganaron la competencia en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique da inicio a la ceremonia por la Supervivencia.jpg
2 Hasta ahora los rojos no han perdido a ningún integrante.jpg
3 Azules deberán pelear aún más para no perder a otro integrante.jpg
4 Salen al circuito del Tranvía la Bestia y Lino.jpg
5 David tira, conecta y gana el primer punto azul.jpg
6 Rugby Girl contra Million Dollar Baby.jpg
7 Jaz realiza un gran circuito y llega primero a línea de tiro.jpg
8 Sol le da la vuelta a su rival y entrega el segundo punto.jpg
9 Keno y Pato salen con todo a la pista.jpg
10 Se siente una gran tensión en la línea de tiro ya que los atletas van al parejo.jpg
11 Koke tira antes que su rival para el último cubo y se lleva la victoria.jpg
12 Touchdown Valery hace un buen circuito pero llega algo cansada a línea de tiro.jpg
13 Tiger, Tiger entrega el primer punto rojo.jpg
14 Heliud reta al Hechicero del Aire y van al circuito.jpg
15 El duelo de Koke y Atún Pulido se pone emocionante y es el rojo el que se lleva el punto.jpg
16 Veloci le saca gran ventaja en la carrera a Omar.jpg
17 Raptor realiza grandiosos tiros porque se le da el boliche y se lleva el cuarto punto.jpg
18 El duelo entre Dynamom y Triple Jumper se pone muy reñido en la carrera.jpg
19 Liliana logra mejores tiros y coloca el marcador 3 a 5 favor de azules.jpg
20 Tzasna sale con todo para impedir el avance azul.jpg
21 Pero Sol demuestra ser dominante en la línea de tiro y gana.jpg
22 Red Dragon viene con su brazo poderoso dispuesto a ganar.jpg
23 Pero Koke no da ninguna oportunidad y realiza un tiro perfecto dando el séptimo punto.jpg
24 Mavelyn Derby se enfrentan en línea de tiro.jpg
25 Terminator le gana a Sniper y le da vida a su equipo.jpg
26 La Bestia, el hombre con más jornadas en Exatlón sale a ganar.jpg
27 Pero es Black Charro quien da el sexto punto rojo.jpg
28 La competencia termina en relevos en Exatlón All Star.jpg
29 Capitán Araujo da el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Famosos ganan la primera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
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1 Rosique da inicio a la ceremonia por la Supervivencia.jpg
2 Hasta ahora los rojos no han perdido a ningún integrante.jpg
3 Azules deberán pelear aún más para no perder a otro integrante.jpg
4 Salen al circuito del Tranvía la Bestia y Lino.jpg
5 David tira, conecta y gana el primer punto azul.jpg
6 Rugby Girl contra Million Dollar Baby.jpg
7 Jaz realiza un gran circuito y llega primero a línea de tiro.jpg
8 Sol le da la vuelta a su rival y entrega el segundo punto.jpg
9 Keno y Pato salen con todo a la pista.jpg
10 Se siente una gran tensión en la línea de tiro ya que los atletas van al parejo.jpg
11 Koke tira antes que su rival para el último cubo y se lleva la victoria.jpg
12 Touchdown Valery hace un buen circuito pero llega algo cansada a línea de tiro.jpg
13 Tiger, Tiger entrega el primer punto rojo.jpg
14 Heliud reta al Hechicero del Aire y van al circuito.jpg
15 El duelo de Koke y Atún Pulido se pone emocionante y es el rojo el que se lleva el punto.jpg
16 Veloci le saca gran ventaja en la carrera a Omar.jpg
17 Raptor realiza grandiosos tiros porque se le da el boliche y se lleva el cuarto punto.jpg
18 El duelo entre Dynamom y Triple Jumper se pone muy reñido en la carrera.jpg
19 Liliana logra mejores tiros y coloca el marcador 3 a 5 favor de azules.jpg
20 Tzasna sale con todo para impedir el avance azul.jpg
21 Pero Sol demuestra ser dominante en la línea de tiro y gana.jpg
22 Red Dragon viene con su brazo poderoso dispuesto a ganar.jpg
23 Pero Koke no da ninguna oportunidad y realiza un tiro perfecto dando el séptimo punto.jpg
24 Mavelyn Derby se enfrentan en línea de tiro.jpg
25 Terminator le gana a Sniper y le da vida a su equipo.jpg
26 La Bestia, el hombre con más jornadas en Exatlón sale a ganar.jpg
27 Pero es Black Charro quien da el sexto punto rojo.jpg
28 La competencia termina en relevos en Exatlón All Star.jpg
29 Capitán Araujo da el punto de la victoria a su equipo.jpg
30 Famosos ganan la primera serie por la Supervivencia en Exatlón All Star.jpg
1 Rosique da inicio a la ceremonia por la Supervivencia.jpg
2 Hasta ahora los rojos no han perdido a ningún integrante.jpg
3 Azules deberán pelear aún más para no perder a otro integrante.jpg
4 Salen al circuito del Tranvía la Bestia y Lino.jpg
5 David tira, conecta y gana el primer punto azul.jpg
6 Rugby Girl contra Million Dollar Baby.jpg
7 Jaz realiza un gran circuito y llega primero a línea de tiro.jpg
8 Sol le da la vuelta a su rival y entrega el segundo punto.jpg
9 Keno y Pato salen con todo a la pista.jpg
10 Se siente una gran tensión en la línea de tiro ya que los atletas van al parejo.jpg
11 Koke tira antes que su rival para el último cubo y se lleva la victoria.jpg
12 Touchdown Valery hace un buen circuito pero llega algo cansada a línea de tiro.jpg
13 Tiger, Tiger entrega el primer punto rojo.jpg
14 Heliud reta al Hechicero del Aire y van al circuito.jpg
15 El duelo de Koke y Atún Pulido se pone emocionante y es el rojo el que se lleva el punto.jpg
16 Veloci le saca gran ventaja en la carrera a Omar.jpg
17 Raptor realiza grandiosos tiros porque se le da el boliche y se lleva el cuarto punto.jpg
18 El duelo entre Dynamom y Triple Jumper se pone muy reñido en la carrera.jpg
19 Liliana logra mejores tiros y coloca el marcador 3 a 5 favor de azules.jpg
20 Tzasna sale con todo para impedir el avance azul.jpg
21 Pero Sol demuestra ser dominante en la línea de tiro y gana.jpg
22 Red Dragon viene con su brazo poderoso dispuesto a ganar.jpg
23 Pero Koke no da ninguna oportunidad y realiza un tiro perfecto dando el séptimo punto.jpg
24 Mavelyn Derby se enfrentan en línea de tiro.jpg
25 Terminator le gana a Sniper y le da vida a su equipo.jpg
26 La Bestia, el hombre con más jornadas en Exatlón sale a ganar.jpg
27 Pero es Black Charro quien da el sexto punto rojo.jpg
28 La competencia termina en relevos en Exatlón All Star.jpg
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