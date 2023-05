Andrés le reclama a Evelyn por vida de la golden en Exatlón All Star.

“Qué egoísta Eve que no me quiso dar la golden”, así le reclamó Andrés a Evelyn por no darle la vida de la playera dorada en la eliminación en Exatlón All Star.

