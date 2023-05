Andrés rompe en llanto tras salida de Lili en Exatlón All Star.

“Es difícil, pero lo estoy viviendo bien”, dijo Andrés quien no pudo evitar romper en llanto al no ver más en Exatlón All Star a su novia Lili Hernández.

Por Zoé Navarrete | TV Azteca Digital Exatlón All Star Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace