La Bestia cree que le falta poco para ganar Exatlón All Star.

“Ya llevo varios intentos de ganar el Exatlón, esta es mi quinta temporada, no lo he logrado. Siento que sólo me falta un poquito para ganar y es un objetivo que ya llevo intentando durante bastante tiempo”, así habló La Bestia de cara a la gran final de Exatlón All Star.

¿David Juárez llegará a llevarse el triunfo final de la competencia?