“La Bestia me trae de hija”, confiesa Mati en Exatlón All Star.

Mati reveló que no soportó que la Bestia le ganara dos veces en Exatlón All Star. “No papá, ya me ganaste dos y no más” dijo Terminador quien ya no se permitió perder.

Por Zoé Navarrete | TV Azteca Digital Exatlón All Star Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace