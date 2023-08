Liliana no siente confianza en el equipo azul de Exatlón All Star.

“Con los demás del equipo no siento confianza, osea no me siento a gusto para abrirme con nadie”, confesó Lili sobre el equipo azul en Exatlón All Star.

Exatlón México Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace