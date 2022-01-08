Mati y Aristeo comparten su entrenamiento para Exatlón: ALL STAR.

Será el próximo 31 de enero cuando comience la aventura de Exatlón: ALL STAR, así que los campeones Mati Álvarez y Aristeo Cázares ya están llevando a cabo un duro entrenamiento para enfrentar a sus rivales.

En exclusiva para Venga la Alegría Fin de Semana, nuestros dos queridos atletas mostraron cómo se preparan para la temporada más demandante de nuestro reality show deportivo.

La playa fue el lugar ideal para Mati y Aristeo, donde trotan, corren, realizan burpees, largartijas, saltan obstáculos y más con la intención de estar súper bien preparados.

"Qué tal familia, yo soy Mati Álvarez y aquí Aristeo Cázares en Venga la Alegría Fin de Semana con material inédito, solamente para ustedes. Nos estamos preparando para la temporada más demandante que es Exatlón: ALL STAR. Si creen que se iba a poner bueno, esperen nada más a recibir el estreno", expresa la poblana en el video.

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Así podrás ver Exatlón: ALL STAR

Exatlón: ALL STAR llegará a la pantalla de Azteca UNO tras el final de la quinta temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Fue hace unos días, cuando la máxima autoridad Antonio Rosique anunció tanto a los atletas azules como a los rojos de la competencia que reunirá a los campeones y finalistas de todas las temporadas del reality más demandante de la televisión mexicana.

Exatlón: ALL STAR inicia el próximo lunes 31 de enero a través de la señal de Azteca UNO. No te pierdas ningún detalle de la competencia en la que solo habrá un ganador o ganadora.

Sintoniza Azteca UNO para conocer más detalles de esta edición que contará con un total de 20 participantes.

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