Exatlón: Antonio Rosique anuncia nuevos cambios de cara a la Gran Final del reality show.

Luego de cuatro años como conductor de Exatlón México, Antonio Rosique anunció nuevos cambios de cara a la Gran Final del reality show.

El conductor explicó que la travesía tomará un rumbo distinto, pues Exatlón tiene sus propios tiempos. En el día 200, la máxina autoridad anunció cuatro temas importantes: que el viaje no termina el lunes, el regreso de la competencia por equipos, la representación de México y que el domingo se terminara la jornada con 6 atletas, un hombre y una mujer menos.

Los atletas estuvieron a prueba con el duelo de las palabras prohibidas en el que los participantes de Exatlón compitieron en parejas, un integrante tenían una tableta con las palabras y el otro tenía que adivinarlas.

Con un marcador 10-5, el equipo de Titanes triunfó sobre sus oponentes que no fueron certeros a la hora de poner su mente a trabajar.

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Antonio Rosique motivó a los participantes de Exatlón México

Gracias a su velocidad mental, los rojos se llevaron como premio especial conectar con la familia, una llamada con persona especial, con aquellos que más aman en la vida y tanto extrañan.

Heliud Pulido dejó claro que Pamela Verdirame, su novia, será a quien llame para decirle "que me espere cuatro días, porque esto aún termina"; en tanto, los demás ganadores señalaron que hablarán con sus seres queridos.

Con una marcador de 10 a 5, los Titanes se llevaron la posibilidad de entrar en contacto con sus familias o seres queridos, a través de una videollamada.

La dinámica sirvió para que los competidores de Titanes y Héroes se desestresaran en esta dura etapa final de la competencia en las paradisiacas playas de República Dominicana.

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