Se anuncia el castigo a rojos en Exatlón All Star durante ceremonia.

Nataly Gutiérrez, Mati Álvarez y Heliud Pulido reciben 5 carreras perdidas en la cuenta personal de efectividad como castigo a rojos en Exatlón All Star.

Aristeo Cázares reveló estar frustrado por no poder participar en las batallas sin embargo no tiene problema si le afecta el castigo a rojos en Exatlón All Star.