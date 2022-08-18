Exatlón: Querida atleta da a luz y así lo comparte. (VIDEO)

Exatlón se convirtió en uno de los programas favoritos de los fans, pues los atletas rojos y azules lograron conectar muy bien con todo el público.

Los televidentes de pronto se convirtieron en admiradores de participantes como Mati, Aristeo, Pato, Evelyn, Casandra, Keno, Ernesto y más, siguiendo su vida dentro y fuera de Exatlón.

Desde sus bodas, pasando por sus logros profesionales y hasta momentos de su vida personal, los atletas han compartido guiños de su vida tras terminar su participación en Exatlón.

Ahora, una guapa atleta celebró que dio a luz a un bebé, por lo que los fans de nuestro reality show llegaron a sus redes sociales para felicitarla con emotivos comentarios.

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Querida atleta de Exatlón se convierte en mamá

Linda Soltero, quien participó en la segunda temporada de Exatlón, se convirtió en madre de su segundo hijo y lo dio a conocer con una tierna sesión de fotografías en Instagram.

El bebé apenas tiene nueve días de nacido, por lo que todo el equipo de fotografía fue muy cuidadoso con las imágenes publicadas en las redes sociales.

La querida gimnasta tiene un hijo mayor, a quien constantemente presume en videos de TikTok y responde al nombre de Eliath. El menor es fruto de su relación sentimental con Oliver Infante, quien hora celebra la dicha de ser padre por segunda ocasión.

Por su parte, Linda ha compartido los estragos de ser mamá de un bebé recién nacido, confesando que no puede dormir por estar al pendiente del pequeño.

"Oigan, la verdad es que estoy disfrutando todo porque sé que las desveladas no durarán siempre y bebé solo será muy poquito tiempo. Además, hay muchas cosas que puedo hacer para que mi bebé duerma mejor", escribió la atleta en sus plataformas digitales.

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