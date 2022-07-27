Exatlón: Ella es la atleta que se niega a ser mamá: “No he sentido el instinto”.

Una de las atletas más queridas de Exatlón México, es la hermosa Gloria Murillo, quien desde hace unos meses se encuentra viviendo un cuento de hadas junto a su ahora esposo.

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Recordemos que, el pasado 12 de junio, todos fuimos testigos por medio de sus redes sociales de su hermosa boda, celebración que se llevó a cabo después de once largos meses de preparación.

La celebración fue compartida por Gloria Murillo, por lo que su más de medio millón de seguidores estuvieron al pendiente de todos los detalles de su boda, donde lucieron como invitados de honor algunos de sus compañeros en Exatlón México, entre los que se encontraban: Mariana Ugalde, Ana Lago, Heliud Pulid, Casandra Ascencio, Pamela Verdirame y Doris del Moral.

Luego de su hermosa boda, la atleta de Exatlón México y su esposo se fueron a una hermosa luna de miel a Orlando, Florida donde han tenido la oportunidad de disfrutar de los parques temáticos de Universal y Disney.

Gloria Murillo responde a los fans que le preguntan cuándo será mamá.

Tras su boda y divertida luna de miel, los fans han comenzado a preguntarle a Gloria Murillo cuándo será madre por primera vez, a lo que la atleta de Exatlón México ha respondido de forma contundente con un mensaje en sus redes sociales.

Oigan esta pregunta me la hacen mucho, mucho, pero es un tema delicado y difícil de hablar para mí, voy a platicarles un poquito como me siento… La verdad es que después de que uno se casa todo el mundo espera que el siguiente paso sea ser mamá, pero… el caso está en que nunca me he visto a mi misma como mamá o llevando el proceso de un embarazo, no he sentido el instinto maternal que todos dicen que sienten en algún momento

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