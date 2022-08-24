Exatlón: Atleta alarma a todos con peligrosa hazaña.

Luego de su participación en la tercera temporada de Exatlón, un atleta ha dividido las opiniones en las redes sociales tras practicar una peculiar hazaña que quedó inmortalizada en Instagram.

Se trata de Mau Wow, quien estuvo presente en la mudanza de Mati Álvarez a su nuevo hogar. El practicante de parkour escaló un edificio por las escaleras de emergencia, lo que desató el miedo de los presentes.

El video fue grabado por Ximena Duggan, quien sacó su celular en cuanto vio al atleta subiendo sin ninguna preocupación el recinto.

Recordemos que Mau es practicante de parkour, por lo que escalar edificios y otras estructuras es parte de su rutina deportiva.

Además, Mau también se ganó el sobrenombre de Hombre Mono en Exatlón, pues inmediatamente se dio a conocer por su habilidad para saltar y hacer una que otra pirueta.

Mau Wow también regresó a la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde se unió nuevamente al equipo rojo junto a Mati, Heliud, Pato y más atletas.

El atleta ha compartido sus conocimientos de parkour con las nuevas generaciones de Exatlón, pues se dice que le enseñó a Ximena Duggan algunos de sus tips.

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¿Quién es Mau Wow, participante de Exatlón?

Mau Wow es originario de la Ciudad de México, cumple años el 7 de febrero y su deporte es el parkour, gracias a que practica este arriesgado deporte ha sido doble de películas y series de acción.

El atleta debutó en la tercera temporada de Exatlón en el equipo de Famosos, aunque posteriormente regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para enfrentarse a los mejores atetas de temporadas previas.

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